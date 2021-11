Mulai dari Bunga Nol Persen hingga Cicilan Ringan, Auto2000 Tebar Promo Avanza dan Veloz Baru 

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 100 persen masih berlaku pada All New Avanza dan All New Veloz hingga akhir tahun 2021.

Untuk kepemilikian kedua mobil terbaru dari Toyota, Auto2000 masih menambah dengan program promo eksklusif untuk konsumen yang berminat untuk membelinya lewat Auto2000 Digiroom.

Pertama adalah Promo Bunga nol persen All New Avanza dan All New Veloz, spesial promo bunga nol persen dengan tenor 6 bulan.

Ada pula Promo Cicilan Ringan All New Avanza dan All New Veloz, di mana pelanggan dapat membeli dengan cicilan ringan mulai dari Rp 2,9 juta/bulan.

Promo DP Ringan All New Avanza dan All New Veloz, yaitu DP Rp 33,5 juta saja, konsumen sudah dapat membelinya.

Promo SUPER HERO EZ Deal dengan manfaat berupa cicilan hanya Rp 2,9 Juta/bulan untuk All New Avanza dan cicilan Rp 3,5 juta/bulan untuk All New Veloz.

Setiap pembelian Toyota di Auto2000 Digiroom akan mendapatkan hadiah langsung berupa Air Purifier eksklusif dan uang elektronik senilai Rp 500.000 untuk pembelian dengan paket kredit, syarat dan ketentuan berlaku.

"All New Avanza dan All New Veloz tidak hanya tampil dengan wajah baru yang stylish dan modern, namun juga dilengkapi dengan berbagai fitur kenyamanan dan keselamatan berkendara terbaik untuk memastikan seluruh penumpang dapat menikmati perjalanan dengan tenang," jelas Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan, Selasa (23/11/2021).

All New Avanza (dok.)

