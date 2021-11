Tampilkan 5 Model di IEMS 2021, Gelis Dukung Percepatan Ekosistem Kendaraan Listrik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Solar Panel Indonesia, produsen kendaraan listrik merek Gelis (Gerobak Listrik), terus mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat ekosistem kendaraan listrik sebagai salah satu upaya dalam penurunan emisi karbon (dekarbonisasi).

PT Solar Panel Indonesia mengikuti pameran kendaraan listrik Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021 yang dinisiasi Badan Riset dan Inovasi Nasonal (BRIN) di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan, 24 –26 November 2021.

Gelis menempati booth seluas 25 meter persegi di Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi, BRIN, dan menghadirkan 5 unit kendaraan elektrifikasi andalan mereka.

Yakni All New Gelis Cargo warna biru, Gelis 300 pickup warna merah, 2 unit Gelis Mini Jeep warna kuning dan hijau, dan Alll New Gelis Pickup warna putih untuk test ride.

Deputy Marketing Director PT Solar Panel Indonesia Sany Yoedo, mengatakan pameran IEMS 2021 menjadi ajang untuk sosialisasi kepada publik tentang berbagai benefit dari kendaraan listrik. Kendaraan listrik efektif untuk menurunkan emisi karbon.

"Selain itu, kendaraan listrik juga memiliki biaya operasional lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan konvensional (internal combustion engine/ICE)," ujarnya, Kamis (25/11/2021).

Bantu UMKM

Sany menegaskan, Solar Panel Indonesia ingin membantu dan mendukung pelaku pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK) agar kembali bangkit dari pandemi Covid-19. Kendaraan listrik roda tiga, Gelis (gerobak listrik) dinilai cocok untuk UMKM.

Gelis merupakan salah satu pioneer kendaraan niaga roda tiga berbasis listrik dan besutan anak bangsa. Saat ini, Gelis hadir sebagai salah satu pilihan kendaraan roda tiga bermotor listrik yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau dan berbiaya operasional yang ekonomis.