Kemenhub Beberkan Sejumlah Hambatan Konversi Kendaraan Konvensional ke Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Sarana Perhubungan Darat Kemenhub M. Risal Wasal, mengatakan, saat ini sudah banyak inovasi terkait konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.

Akan tetapi konversi kendaraan listrik di Indonesia masih menemui hambatan, khususnya dalam soal uji tipe.

“Saat ini banyak kendaraan konversi yang dibuat misalnya di Papua, tapi uji tipenya harus di Jakarta,” ujar Risal, dalam seminar IEMS 2021 yang disiarkan Youtube BRIN Indonesia (25/11/2021).

“Oleh sebab itu kita akan siapkan balai-balai pengujian tipe di daerah-daerah dan tempat pengujian tipe tersebut akan kita sertifikasi, tapi pelaksanaannya tetap dilakukan di masing-masing daerah,” kata dia.

Selain itu, Risal juga mengatakan, pihaknya masih membutuhkan masukan dari pihak-pihak terkait regulasi soal kendaraan konversi.

Seperti diketahui, regulasi sepeda motor listrik konversi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

“Saat ini banyak sekali kendaraan-kendaraan konversi yang dibuat anak-anak muda kita. Tapi mereka tidak bisa membuat business plan-nya, karena masih banyak yang tidak tahu cara pengujiannya dan masih terkendala dana,” ucap Risal.

“Jadi masih ingin kami cari tahu apakah kendaraan konversi ini kita perlakukan seperti kendaraan listrik baru,” kata Risal.

Risal menambahkan bahwa konversi kendaraan listrik bakal terus dilakukan seiring dengan penemuan masalah yang terjadi di lapangan.

“Kita harus show must go on, konversi tetap kami lakukan dan pembinaan tetap kami lakukan terhadap bengkel maupun perorangan yang melakukan konversi kendaraan bermotor,” ucap Risal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Konversi Kendaraan Listrik Masih Menemui Sejumlah Hambatan