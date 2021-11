Mitsubishi NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS Upgrade Fitur Keselamatan, Ini Lengkapnya!

TRIBUNNEWS.COM – Mitsubishi Motors Corporation kembali meluncurkan mobil modern yang andal, tangguh, dan modern mengikuti kebutuhan dari para konsumen: Mitsubishi NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS.

Menjadi versi upgrade dari seri XPANDER sebelumnya, NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS hadir di pasaran Indonesia dengan membawa konsep ”New Generation Crossover MPV”.

Tak sekadar MPV pada umumnya, NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS merupakan pengembangan dan penyempurnaan dengan balutan kemewahan dan kesan tangguh sekaligus modern, termasuk pada fitur keamanannya.

Lini MPV terbaru dari Mitsubishi ini dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang mumpuni, baik keselamatan aktif dan pasif.

Singkatnya, fitur keselamatan aktif bekerja sebelum atau mencegah terjadinya kecelakaan. Sedangkan fitur keselamatan bekerja ketika mobil terbentur dan mengalami kecelakaan.

Teknologi RISE menahan benturan dari segala arah

Yang pertama, NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS memiliki fitur keselamatan pada rangka bodi RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) yang menjadikan kondisi mobil hingga kabin lebih kuat dan kokoh.

Tak hanya itu, dengan teknologi RISE, NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS menjanjikan kondisi kenyamanan berkendara karena secara efektif dapat menahan benturan dari segala arah dan menjaga penumpang tetap aman.

Sistem Airbag yang sigap

NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS juga semakin aman dengan sistem Dual SRS Airbag. Sistem Dual SRS Airbag dipersenjatai dengan dengan sistem penahan/pengaman tambahan yang secara langsung akan mengembang dengan cepat saat mobil mengalami benturan atau kecelakaan.

Sistem keamanan pada pintu mobil

Mobil MPV ini juga mengusung New Speed Sensitive Automatic Door Lock dan New Electric Parking Brake with Brake Auto Hold yang memberikan keamanan pada pintu mobil dan saat pengendara memarkirkannya.

Seatbelt nyaman untuk seluruh anggota keluarga

Terakhir, untuk memaksimalkan keselamatan keluarga, NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS menghadirkan seatbelt dengan ELR atau Emergency Locking Retractor 3 titik dan ISO-FIX child seating fixing bar di setiap seat-nya.

Tak hanya itu, segala pengembangan dari sistem keselamatan tersebut juga dilengkapi dengan pembaruan dari interior maupun eksterior yang makin sempurna.

Pada bagian eksterior, NEW XPANDER tampil lebih gagah, modern, dan mewah dengan mengusung distinctive exterior design dilengkapi Dynamic Shield khas Mitsubishi Motors.

Dari segi interiornya, NEW XPANDER menyuguhkan kemewahan dan kenyamanan dengan komponen kabin berkualitas tinggi, ruang interior super luas dilengkapi total 19 ruang penyimpanan, dan pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya.

Sebagai performa, NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS ditenagai oleh New CVT dengan akselerasi seimbang yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus.

Transmisi CVT ini juga dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro4, yang menghasilkan output maksimum: 105 PS pada 6,000 RPM, torsi 141 N.m pada 4,000 RPM.

Mitsubishi NEW XPANDER hadir dalam tujuh varian warna, yaitu Xpander Ultimate CVT, Xpander Sport CVT, Xpander Sport MT, Xpander Exceed CVT, Xpander Exceed MT, Xpander GLS CVT, dan Xpander GLS MT lengkap dengan enam pilihan warna Quartz White Pearl, Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, Red Metallic, dan Deep Bronze.

Sementara itu, NEW XPANDER CROSS hadir dalam tiga varian: Xpander Cross Premium Package CVT, Xpander Cross CVT, dan Xpander Cross MT dengan lima pilihan warna, Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, dan Sunrise Orange.

Bagi konsumen yang membeli unit NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS secara langsung akan mendapatkan paket SMART Silver, paket perawatan kendaraan dengan manfaat gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 km atau 4 tahun, termasuk asuransi jiwa dan satu kali penggantian kerusakan ban hingga 1 tahun.

Pelayanan ini bisa didapatkan di jual 158 outlet jaringan diler resmi dan 20 fasilitas perawatan serta perbaikan Mitsubishi Authorized Bodi & Cat di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, pelanggan dapat menikmati beragam layanan yang dapat diakses 24 jam melalui call center Mitsubishi Motors Customer Care dan Layanan Siaga Mitsubishi yang dapat diakses melalui 0804-1-300-300 dan melalui aplikasi My Mitsubishi Motors ID yang dapat diunduh di Playstore untuk sistem operasi Android, dan App Store untuk sistem operasi iOS.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses fasilitas Mitsubishi Virtual Assistant Chat atau MIRA melalui WhatsApp di bit.ly/MIRAWhatsapp atau nomor 0811 130 1300.