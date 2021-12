5 Alasan NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS Layak Diperhitungkan di Pasaran

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkenalkan NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS di GIIAS 2021.

TRIBUNNEWS.COM - Mitsubishi Motors Corporation (MMC) melalui PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali meluncurkan lini produk terbarunya untuk pasar Indonesia pada 8 November lalu secara virtual, yakni NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS.

Hadir makin sempurna untuk konsumen Indonesia, kedua produk terbaru dari Mitsubishi Motors ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya.

Beragam pengembangan dan penyempurnaan pada NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS menjadikan keduanya tampil mantap untuk melengkapi setiap petualangan.

Nah, agar makin meyakinkan Anda memiliki NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS dari Mitsubishi Motors, berikut beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan.

Eksterior elegan, penampilan jadi lebih pede

NEW XPANDER hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan bahasa desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors yang telah mendapatkan penyegaran, sehingga tampil lebih gagah, modern, dan mewah.

Desain eksterior NEW XPANDER CROSS juga mendapatkan upgrade dengan New Black Metallic Grille yang memperkuat tampilan tangguh nan mewah dari sebuah MPV.

Sisi eksterior yang keren dari NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS tentu membuat Anda makin tampil percaya diri. Apalagi, keduanya hadir dalam warna yang elegan dan berkelas.

Mitsubishi NEW XPANDER hadir dalam tujuh varian warna, yaitu Xpander Ultimate CVT, Xpander Sport CVT, Xpander Sport MT, Xpander Exceed CVT, Xpander Exceed MT, Xpander GLS CVT, dan Xpander GLS MT lengkap dengan enam pilihan warna Quartz White Pearl, Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, Red Metallic, dan Deep Bronze.

Sementara NEW XPANDER CROSS hadir dalam tiga varian: Xpander Cross Premium Package CVT, Xpander Cross CVT, dan Xpander Cross MT dengan lima pilihan warna, Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, dan Sunrise Orange.

Interior elegan dengan kabin luas

NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS memiliki sisi interior dengan kabin berkualitas tinggi yang mendapat penyegaran, sehingga hadir lebih mewah dan elegan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengemudi dan penumpang.

Pada sisi interiornya, NEW XPANDER menyuguhkan kemewahan dan kenyamanan melalui kabin berkualitas tinggi, ruang interior super luas dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya.

Bagian kabin New Xpander mendapat pembaruan pada New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New 8” Touchscreen Audio with Smartphone Linked Display Audio (SDA), New Design Steering Wheel with Audio Steering & Hands Free Switch, New Instrument Panel & Door Trim with Soft Pad, New 3-Dimension Seat Design, Cruise Control, dan berbagai fitur terbaru lainnya yang hadir di bagian interior NEW XPANDER.

Sedangkan interior NEW XPANDER CROSS memiliki nuansa yang berbeda. Perpaduan warna navy dan hitam yang memberikan kesan elegan dan sporty sesuai dengan karakteristiknya

NEW XPANDER CROSS hadir dengan beragam penyegaran pada dashboard, Instrument Panel & Door, Floor Console, Digital AC panel, WSVGA Capacitive Touch Panel Display with Smartphone-Linked Display Audio (SDA), serta beragam pembaruan lain yang dibalut dengan kombinasi warna navy dan hitam, sehingga memberikan kesan elegan dan sporty yang sesuai dengan karakteristiknya.

Performa mesin tangguh

NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS dibekali dengan pilihan transmisi New CVT yang memberikan keseimbangan terbaik antara akselerasi yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus.

Transmisi CVT dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro4, yang menghasilkan output maksimum: 105 PS pada 6,000 RPM, torsi 141 N.m pada 4,000 RPM.

Fitur keselamatan naik kelas

Upgrade teknologi untuk fitur dan sistem keselamatan yang unggul juga turut dibenamkan pada NEW XPANDER, yaitu Dual SRS Airbags, struktur RISE body, Seatbelt dengan ELR 3 titik dan ISO-FIX child seating fixing bar, serta berbagai fitur lainnya yang juga mengalami peningkatan.

Sementara itu, untuk melengkapi fitur yang sudah ada pada model sebelumnya, sistem dan keselamatan baru telah disematkan pada NEW XPANDER CROSS, di antaranya yaitu New Speed Sensitive Automatic Door Lock, New Electric Parking Brake (EPB) with Brake Auto Hold.

Kemudahan dan keuntungan biaya perawatan

Setiap pembelian unit NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS, konsumen secara langsung akan mendapatkan paket SMART Silver, berupa paket perawatan kendaraan dengan manfaat gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 km atau 4 tahun, termasuk asuransi jiwa dan satu kali penggantian kerusakan ban hingga 1 tahun.

Konsumen juga mendapatkan kemudahan menikmati beragam layanan purna jual dengan tersedianya 158 outlet jaringan dealer resmi Mitsubishi Motors serta 20 fasilitas perawatan dan perbaikan Mitsubishi Authorized Bodi & Cat di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, kemudahan untuk konsumen pun didukung dengan beragam layanan seperti call center Mitsubishi Motors Customer Care dan Layanan Siaga Mitsubishi 24 Jam, yang dapat diakses konsumen melalui 0804-1-300-300, juga melalui aplikasi My Mitsubishi Motors ID.

Makin yakin untuk membawa pulang NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS, bukan? Informasi lebih lanjut dan spesifikasi lengkap NEW XPANDER, klik di sini. Sedangkan untuk NEW XPANDER CROSS, silakan klik link berikut.