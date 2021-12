Yamaha All New R15 Connected Meluncur, Harga Mulai dari Rp 38,9 Jutaan, Ini Spesifikasinya

All New R15 Connected Icon Blue

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menutup tahun 2021, Yamaha merilis motor sport terbaru All New R15 Connected, Rabu 1 Desember 2021.

Model teranyar ini lahir dari konsep racing sekaligus bagian dari line up R Series dan ditawarkan dalam 3 versi harga mulai dari Rp 38,9 jutaan.

All New R15 Connected diproduksi dalam dua varian, masing-masing All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected.

All New R15M Connected-ABS dipasarkan dengan harga Rp 43.500.000 OTR Jakarta dan All New R15 Connected seharga Rp 38.900.000 OTR Jakarta.

Sedangkan All New R15M Connected-ABS edisi terbatas World Grand Prix 60th Anniversary livery dibanderol Rp 44.100.000 OTR Jakarta.

Minoru Morimoto, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengatakan, motorsport adalah DNA Yamaha, dan tahun ini adalah peringatan 60 tahun Yamaha di kejuaraan balap dunia.

"Dengan bangga kami perkenalkan model R Series terbaru dari Yamaha, yang dapat membawa Anda ke level berkendara sport baru dengan fitur Yamaha Connect,” ungkap Minoru Morimoto, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Dia mengatakan, prestasi motorsport Yamaha selama ini telah meraih 3 kemenangan di MotoGP, World Super Bike dan World Super Sport musim balap 2021.

All New R15 Connected merupakan perwujudan Racing DNA Yamaha dalam bentuk “The True Supersport Machine 155”, yang dikembangkan dengan konsep Jin-Ki Kanno.

Makna Jin-Ki Kanno adalah kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh pengendara ketika menjadi satu dengan sepeda motornya.