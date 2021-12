Mitsubishi Showroom Event Kembali Digelar, Sasar Konsumen Area Jakarta

New Pajero Sport dipamerkan di booth Mitsubishi dalam acara pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, gedung ICE, BSD, Tangerang, Banten, (11-21/11/2021). (Tribunnews/Lendy Ramadhan)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melalui dealer Mitsubishi Srikandi Diamond Motors - Sunter, kembali menggelar Mitsubishi Showroom Event.

Pada event ini, dealer Mitsubishi Sunter memberikan penawaran khusus bagi konsumen yang melakukan pemesanan kendaraan atau SPK, dengan program penjualan yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen.

Dealer Mitsubishi Sunter juga menyiapkan Door Prize yang akan diundi langsung khusus untuk konsumen yang datang ke acara showroom event dengan membawa undangan.

Sales Supervisor PT Srikandi Diamond Motors Wandhe Himawan, mengatakan Mitsubishi Showroom Event mulai digelar sejak 11 Desember 2021, di Mitsubishi Srikandi Diamond Motors - Sunter, Jakarta Utara.

"Fokus utama kami dalam menjalankan bisnis kami salah satunya adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para konsumen kami. Di masa pandemi Covid-19 ini, kami berusaha untuk memenuhi harapan dan keinginan konsumen untuk melihat iebih dekat dan merasakan langsung sensasi berkendara, serta keunggulan produk-produk Mitsubishi Motors terutama New Xpander, dengan menggelar Mitsubishi Showroom event," terang Wandhe, Sabtu (11/12/2021).

Mitsubishi NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS Upgrade Fitur Keselamatan (ISTIMEWA)

Tidak hanya memberikan program penjualan yang menarik, dalam event ini MMKSI juga tentunya menghadirkan produk-produk andalan, seperti New Xpander yang di luncurkan pada 11 November lalu.

Mengusung tagline "Be The Life", New Xpander menggambarkan diri sebagai partner tidak hanya dalam meraih mimpi namun juga dalam menikmati gaya hidup, serta petualangan yang tanpa batas.

Dalam ajang ini, dealer menampilkan unit New Xpander Ultimate CVT dan New Xoander Sport CVT.

Tidak hanya melihat jajaran produk secara langsung, pengunjung juga dapat merasakan sensasi berkendara dengan kendaraan penumpang Mitsubishi melalui unit test drive New Xpander Ultimate.

Konsumen juga tidak perlu khawatir karena dealer Mitsubishi Sunter kegiatan showroom event tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Tentunya kami menerapkan protokol kesehatan yana sangat ketat dengan memprioritaskan keamanan para pengunjung. Dengan event ini, kami berharap konsumen dapat mengenal lebih dalam lagi produk andalan kami," tutur Wandhe.