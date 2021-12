Avanza dan Xenia Tak Tercantum di Daftar Calon Penerima Insentif PPnBM DTP Permanen

TRIBUNNEWS/Lendy Ramadhan

RESMI DILUNCURKAN - Toyota All New Avanza masuk dalam line up booth Toyota dalam pameran tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang digelar di gedung ICE, BSD, Tangerang, Banten, (11-21/11/2021). Toyota memberikan banyak perbedaan pada Toyoya All New Avanza dibandingkan dengan Avanza generasi sebelumnya, satu di antaranya penggerak roda. Pada Avanza generasi sebelumnya menggunakan sistem penggerak roda belakang, sedangkan pada All New Avanza menggunakan sistem penggerak roda depan. (Tribunnews/Lendy Ramadhan).