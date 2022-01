Mercedes-Benz Bukukan Penjualan 2.537 Unit Sepanjang 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia berhasil membukukan penjualan 2.537 unit mobil penumpang sepanjang 2021.

Hasil tersebut mengalami peningkatan sebesar 14 persen dibandingkan penjualan tahun sebelumnya dan kembali mempertahankan posisi terdepan di antara luxury brand otomotif di Indonesia.

Mercedes menyebut kontribusi penjualan terbesar dihasilkan dari model GLC, GLE dan C-Class.

President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun, mengatakan pihaknya mengawali tahun 2021 sangat kuat dengan memperkenalkan C-Class Final Edition, dimana generasi terbaru ini telah menjadi sangat populer.

"Model ini merupakan model pertama dari 10 model kendaraan terbaru yang diperkenalkan di tahun ini. Terdapat juga 6 model terbaru yang dirakit secara lokal di pabrik Wanaherang. New A-Class Sedan dan GLA diperkenalkan pada bulan Juni untuk mempertegas komitmen Mercedes-benz dalammemberikan pilihan yang lebih luas di segmen kendaraan kompak. Diluncurkan juga New AMG A 35 Sedan dan New AMG GLA 35 pada bulan Oktober, yang dirakit secara local di pabrik Wanaherang," ungkap Choi Duk Jun, Jumat (7/1/2022).

Keberhasilan 2021 tak terlepas dari berbagai aktivitas yang digelar Mercedes-Benz bersama konsumen, seperti MercedesTrophy Indonesia di bulan Maret 2021 setelah jeda yang cukup lama.

Menawarkan kepada pemilik kendaraan Mercedes-Benz kompetisi yang kompetitif dan kepada pecinta golf, namun tetap merasakan pengalaman olahraga khas Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz juga berhasil membawa para pemenang ke Bali untuk menikmati Mercedes-Benz Luxury Golf yang pertama dengan tujuh babak kualifikasi dan MercedesTrophy Indonesia Final yang paling menantang.

StarDrive dan StarExpo sebagai acara tahunan Mercedes-Benz juga telah menarik banyak pengunjung yang menawarkan Best Customer Experience.

"Tactical sales program bersama dengan financing partner juga berkontribusi dalam pencapaian penjualan kami di tahun 2021. Kesuksesan dari sedan-sedan ternama Mercedes-Benz di segmen ini telah menekankan lebih lanjut posisi Mercedes-Benz dalam mengahdirkan kendaraan yang sangat diminati dan dilengkapi teknologi mutakhir," jelas Choi Duk Jun.

Sepanjang tahun 2021, Mercedes telah memperkenalkan layanan terbaru dengan menekankan perasaan tanpa khawatir kepada pelanggan kami seperti 5-year StarService dan 2-year StarTire, ExpressService, serta perawatan kendaraan yang memerlukan waktu satu jam, telah diperluas ke lebih banyak bengkel resmi.

"Selain itu, kami juga berhasil meluncurkan Virtual Showroom, untuk membeli mobil impian pelanggan kapanpun dan dimanapun sesuai kenyamanan pelanggan," ungkap Choi Duk Jun.