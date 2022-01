Kupas Tuntas Mitsubishi New Xpander yang Makin Ganteng Beserta Harganya di Awal 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengusung tagline New Generation Crossover MPV, Mitsubishi New Xpander hadir pada November 2021 lalu, tepatnya sebelum pameran GIIAS 2021.

New Xpander hadir dengan tampilan lebih segar dan modern, tak ketinggalan kesan mewah diselipkan dari berbagai peningkatan yang diberikan oleh pabrikan.

Ubahan dilakukan dari eksterior, interior dan performa, dilengkapi dengan fitur dan teknologi mutakhir.

Tetap mengusung bahasa desain "Dynamic Shield" khas Mitsubishi Motors, tampilan depan New Xpander semakin terlihat gagah. Dimana desain bumper depan berubah dilengkapi dengan desain LED headlight T-Shape, menguatkan kesan sporty sebuah SUV.

Selain itu, desainnya makin kokoh dengan ubahan New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish, Electric Switch Tail Gate Door Handle dan New 17 inch Two Tone Alloy Wheel.

Beralih ke interior, dimana kenyamanan New Xpander dibalut lebih mewah dengan berbagai peningkatan yang ada.

Mitsubishi New Xpander hadir lebih lapang dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya, memberikan kemudahan dan utilitas maksimal.

Pembaruan interior pada New Xpander terdapat pada New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New Interior Color and Accent, New Digital AC Panel, New 8 inch Touchscreen Audio with Smartphone Linked Display Audio (SDA), New Design Meter Cluster with Opening Animation dan New Design Steering Wheel with Audio Steering and Hands Free Switch.

Tak hanya itu, ubahan interior lainnya ialah New Rear AC Garnish, New Instrument Panel and Door Trim with Soft Pad, New 3-Dimension Seat Design, New Console Tray and Card Holder, New Rear Armrest with Cup Holder, New Floor Console with Armrest, New Rear USB Port on Front Console, KOS dan Start Stop Button, serta Cruise Control.