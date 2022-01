Come Back ke Indonesia, Chery Pamerkan 3 Seri SUV Tiggo Pro Series

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pabrikan mobil China Chery resmi comeback ke Indonesia dengan menyiapkan tiga produk SUV sekaligus di Tanah Air dari Tiggo Pro Series, yang terdiri dari Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro.

PT Chery Motor Indonesia yang jadi agen tunggal pemegang merek Chery di Indonesia menggelar pengenalan perdana mobil ini di acara “Media Lite Experience.”

"Pengenalan kali ini hanya dilakukan untuk rekan-rekan media, dengan tujuan memperkenalkan manajemen PT Chery Motor Indonesia kepada media dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat secara langsung produk-produk Chery varian Tiggo SUV yang dihadirkan, yaitu Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, dan Tiggo 8 Pro, sekaligus menjelaskan mengenai komitmen Chery di Indonesia,” tutur Marketing and Product Director PT Chery Motor Indonesia Qin Gang, di Jakarta Pusat, Jumat (28/1/2022).

Ketiga SUV ini memiliki desain modern dengan berbagai fitur terkini yang banyak dijumpai di mobil-mobil keluaran baru di Indonesia, seperti voice command.

Fitur lainnya adalah sunroof dan aksesori fin shark khas SUV. Ketiganya menggunakan mesin 1.500 cc dan 1.600 cc khusus Chery Tiggo 8 Pro.

Seri Chery Pro sangat populer di pasar luar negeri dan menjadikan Chery eksportir mobil berpenumpang terbaik nomor satu di China selama 19 tahun berturut-turut.

Perusahaan ini juga meraih penghargaan Gold Award untuk tim Quality Control pada International Convention on Quality Control Circles (ICQCC) tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Tak ketinggalan Penghargaan Most Innovative Car untuk produk Tiggo 8 Pro dari China Automobile Award Ceremony 2020 yang diadakan oleh China Media Group.

Penghargaan dari pasar lokal China untuk Chery Tiggo 8 Pro, yaitu sebagai “The Most Popular Chinese SUV, “The Most Technological SUV”, dan “The Media’s Favorite Medium-Sized SUV”.

Penghargaan “The Best-Selling SUV” untuk Chery Tiggo 7 Pro di negara Qatar pada tahun 2021 dan Penghargaan “The Best Car” untuk Chery Arrizo 6 Pro di Brazil sebagai merek kendaraan terpopuler pada pasar lokal Rusia, serta penghargaan Mesin yang dimiliki Chery yaitu, Chery 2.0T GDI sebagai "Chinese Heart" Top 10 mesin terbaik 2021, dan penghargaan dunia seperti "Ward Top 10 Engines", "International Engine of the Year".