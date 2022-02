Dyandra Menghadirkan Euphoria “Road to IIMS Hybrid 2022” Secara Virtual

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dyandra Promosindo kembali mengambil langkah strategis pada kuartal 1 tahun ini demi pergerakan industri otomotif melalui penyelenggaraan ‘Road to IIMS Hybrid 2022’.

Road to IIMS Hybrid 2022 merupakan rangkaian acara menyambut gelaran IIMS Hybrid 2022 pada 31 Maret - 10 April mendatang. Road to IIMS Hybrid 2022 dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, dan dihadiri oleh Deputi UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Hanung Harimba Rachman, serta CEO Kompas Gramedia, Lilik Oetama dan Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh.

“Road to IIMS Hybrid 2022, yang merupakan pre-event dalam menyambut IIMS Hybrid 2022, menunjukan konsistensi Dyandra sebagai penyelenggara pameran pada sektor otomotif dan merupakan penanda baik bagi industri otomotif pada kuartal pertama tahun ini. Road to IIMS Hybrid 2022 disajikan secara virtual sebagai langkah inovatif Dyandra pada industri MICE di era serba digital, sekaligus wujud dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, penyelenggaraan acara virtual ini merupakan tindakan preventif Dyandra terhadap penyebaran Covid-19. Terimakasih kepada stakeholders, yang terlibat dalam mensukseskan perhelatan ini. Semoga penyelenggaraan Road to IIMS Hybrid 2022 dapat memberi nilai positif dan berdampak luas kepada masyarakat maupun industri yang terlibat.” urai Lilik Oetama.

Dalam sambutannya, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan apresiasi atas konsistensi IIMS dalam mendukung industri otomotif dan pameran sejak 1986.

“Pemerintah melalui Kemenparekraf turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pendukung IIMS sehingga pameran berskala internasional ini dapat kembali hadir, meskipun dalam kondisi pandemic secara Hybrid yang telah selaras dengan strategi Kemenparekraf yakni inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Serta penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Pandemi Covid-19 sudah memasuki tahun ke 3 dimana hampir seluruh sektor terkena dampak, khususnya penyelenggara pameran. Untuk itu penting bagi kita untuk berperan aktif mendukung pencegahan Covid-19. Mari dukung upaya vaksinasi sembari tidak kendor mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak 1.5 meter, memakai masker, dan rutin mencuci tangan. Semoga kita segera dapat kembali beraktifitas seperti semula, agar kita bisa gembira mengunjungi pameran seperti sediakala. Bangkit ekonomi, buka peluang usaha dan lapangan kerja. Selamat dan sukses atas penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022.” papar Sandiaga Salahuddin Uno

Hal serupa turut diungkapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

“Apresiasi yang tinggi saya ucapkan kepada PT Dyandra Promosindo atas penyelenggaraan Road To IIMS Hybrid 2022. Pertumbuhan industri otomotif pada tahun 2021 sangat baik yaitu 67%. Dapat dilihat dari penjualan mobil periode 2021 yang menjadi sebanyak 887,200 unit dari 532,407 unit pada 2020 (berdasarkan data GAIKINDO). Mengingat sektor otomotif melibatkan banyak sektor pendukung, maka membaiknya sektor industri otomotif secara otomatis mampu meningkatkan kinerja industri lainnya. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri otomotif juga sangat tinggi yaitu 1,5jt tenaga kerja. Kedepan kita perlu kembangkan model bisnis bisnis industri otomotif yang melibatkan para pelaku koperasi dan UKM yang selanjutnya mendukung terbentuknya iklim ekosistem didalamnya. Semoga IIMS Hybrid 2022 dapat mendukung industri otomotif Indonesia tumbuh lebih cepat lagi dan mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, dan semoga seluruh UKM yang terlibat dapat tumbuh lebih pesat seiring bertumbuhnya ekonomi dan penanganan Covid-19 yang lebih baik.” jelas Hanung Harimba Rachman.

Pada acara ini, Dyandra memaksimalkan pengalaman automotive experience secara online yang selama Februari hingga Maret 2022, bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan beragam program, dimulai dari talkshow, review motor dan mobil, launching produk, promo menarik, hingga merayakan MotoGP.

Program-program tersebut dapat dinikmati oleh pecinta otomotif dimanapun, pada setiap akhir pekan, melalui official website IIMS www.indonesianmotorshow.com secara gratis.

“Sebagai Professional Event Organizer, kami harus bisa beradaptasi dan berani mengambil langkah lain. Dengan kondisi Covid-19 di Indonesia saat ini, kami terus berdedikasi untuk menggerakan dunia MICE dan industri otomotif. Diharapkan program Road to IIMS Hybrid 2022 dapat terserap dengan baik oleh konsumen, dan menciptakan engagement kepada masyarakat, sehingga bisa merasakan euphoria menuju IIMS Hybrid 2022 pada akhir Maret nanti. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan dan kebersamaan dari APM, PAHAMI, Aftermarket, dan seluruh elemen terkait berjalan bersama menuju puncak IIMS Hybrid 2022.” jelas Hendra Noor Saleh.

Jangan lewatkan berbagai program menarik Road To IIMS Hybrid 2022, yang akan tayang pada setiap akhir pekan, pada laman www.indonesianmotorshow.com, Youtube Channel @IIMS_ID dan IIMS Media Partners.

Saksikan juga informasi dan perkembangan terbaru melalui Instagram @iims_id.