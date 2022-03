Gratis Nonton MotoGP Hingga Bebas Akomodasi ke Lombok, Bright Race Challenge Tantang Pecinta Balap

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina Retail melalui Bright Store menggelar kampanye Bright Race Challenge bagi para pecinta MotoGP yang ingin menonton ajang balap internasional secara langsung di Mandalika, Lombok.

Bright Race Challenge telah melaksanakan lap pertama dan lap kedua, yang berakhir pada Sabtu (5/3/2022).

Ini merupakan event kompetisi yang bisa diikuti setiap orang, untuk memenangkan hadiah 5 tiket nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 18-20 Maret 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama PT Pertamina Retail Iin Febrian, mengungkap sejak 1 Maret lalu berbagai peserta di Indonesia berlomba-lomba menjalani tantangan dan menunjukkan antusiasme mereka dalam event ini.

"Bahkan, pembalap Nasional Doni Tata dan Galang Hendra pun turut merasakan keseruan dalam mengikuti kampanye Bright Race Challenge ini, serta telah mengikuti tantangan pada lap pertama dan kedua," tutur Iin, Selasa (8/3/2022).

Event yang berlangsung mulai dari 1 Maret – 10 Maret 2022 ini mengadakan lima lap yang tentunya harus diikuti setiap peserta untuk meraih poin sebanyak-banyaknya.

Selain hadiah 5 utama tiket nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia, akan ada juga hadiah uang tunai dan official merchandise dari Pertamina Grand Prix of Indonesia untuk 5 pemenang beruntung.

Pada lap pertama, tantangannya adalah "Wefie Challenge", dimana peserta harus berfoto dengan karyawan SPBU di instalasi SPBU Tematik MotoGP Mandalika.

Foto tersebut kemudian harus diunggah di Instagram Feed dengan caption semenarik mungkin. Semakin banyak karyawan yang diajak foto bersama, maka semakin banyak pula poin yang terkumpul.