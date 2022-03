Lexus Perkenalkan All New Lexus NX PHEV dan Hybrid di Jakarta Auto Week 2022

Lexus Indonesia meluncurkan versi terbaru dari SUV All New Lexus NX di Jakarta Auto Week (JAW) , Sabtu (12/3/2022) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lexus Indonesia meluncurkan versi terbaru dari SUV All New Lexus NX di Jakarta Auto Week (JAW) , Sabtu (12/3/2022) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

All New Lexus NX hadir dengan dua tipe, pertama 450h+ PHEV dan All New NX 350h HEV.

Lexus NX 450h+ mengusung mesin 2.5 L yang dipadukan dengan Lexus Hybrid Drive, sehingga mampu menghasilkan tenaga maksimal 304 dk.

Sementara NX 350h mengusung mesin yang sama, namun tenaga puncaknya lebih kecil, yakni 240 dk.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, mengatakan untuk mewujudkan visi Lexus Electrified dengan mengurangi emisi gas buang, pihaknya sengaja mempersiapkan model ini.

"Hybrid yang baru lebih kompak dan ringan dimana sistem PHEV bisa menyajikan efisiensi bahan bakar dan tenaga maksimum terbaik di kelasnya," tutur Anton saat peluncuran.

Dilengkapi dengan Teknologi Lexus Hybrid Electric Drive generasi ke empat dengan kombinasi optimal antara tenaga listrik dan bahan bakar.

The All New Lexus NX sangatlah istimewa, selain hadir sebagai generasi kedua Compact Luxury SUV Lexus, model ini adalah hallmark yang mencerminkan pembaharuan dari segi desain, fitur dan teknologi Lexus ke depannya.

Melalui beberapa fitur khas yaitu Lexus Driving Signature, Human Centered Technology dan Limitless Design yang mengalami perubahan secara menyeluruh, Lexus telah mendefinisikan ulang model ini menjadi kendaraan yang benar-benar baru bahkan tidak kurang dari 95 persen suku cadang baru telah dikembangkan.

Dengan seluruh pembaharuan dan keunggulan yang "dimiliki, serta beragam varian, The All New Lexus NX diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pengendara Lexus NX yang beragam seperti tagline yang dimiliki yaitu Intuitively yours," imbuh Anton.

Melengkapi line up dalam pameran Jakarta Auto Week, Lexus memamerkan Electrified Model Lineup, yakni Lexus RX 300 Luxury dan F Sport, serta Lexus ES 300h.

Booth Lexus selama Gaikindo Jakarta Auto Week terletak di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center, 12 - 20 Maret 2022.