Nissan Dikabarkan Bakal Luncurkan 23 Mobil Listrik hingga 2030

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa konsep mobil listrik Nissan terkuak untuk meluncur hingga tahun 2030.

Produsen mobil listrik Nissan bersiap untuk fokus kembali ke elektrifikasi di masa depan.

Keempat konsep mobil listrik Nissan tersebut antara lain bernama, Chill-Out, Max-Out, Surf-Out, dan Hang-Out.

Melansir dari Gaadiwaadi, keempat konsep tersebut akan meluncurkan 23 model mobil listrik Nissan hingga tahun 2030.

Di antara mobil listrik masa depan ini, ada 15 varian diantaranya akan menjadi mobil listrik Nissan terbaik.

Pabrikan juga telah meluncurkan empat mobil listrik Nissan, dengan beberapa sebutan yang sangat "out of the box".

Konsep mobil listrik Nissan bernama Chill-Out, Max-Out, Surf-Out, dan Hang-Out, mencakup genre yang berbeda.

Chill-Out adalah crossover mobil listrik Nissan bergaya coupe, berdasarkan platform CMF-EV, dan dilengkapi dengan sistem e-4orce seperti all-wheel-drive listrik.

Mobil listrik Nissan Chill-Out bisa menjadi gambaran awal untuk Nissan Leaf generasi berikutnya, yang akan diubah dari hatchback menjadi crossover.

Nissan Max-Out adalah mobil listrik convertible dua pintu yang sporty, yang terlihat sangat menarik dan menjanjikan untuk dikendarai.