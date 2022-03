Ini Ragam Promo Menarik Mitsubishi di Jakarta Auto Week 2022

New Xpander Cross di booth MMKSI di Jakarta Auto Week.

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menebar berbagai promo penjualan menarik di event Jakarta Auto Week 2022.

MMKSI bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan untuk memberikan pilihan dan kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan Mitsubishi, seperti New Xpander, New Xpander Cross, New Pajero Sport, Triton, Outlander PHEV maupun L300.

Khusus untuk model New Xpander dan New Xpander Cross, MMKSI menawarkannya dengan promo DP Ringan mulai 10 persen, bunga nol persen sampai dengan tenor 2 tahun, gratis asuransi 2 tahun dan Paket Smart Cash dengan bunga nol persen, gratis asuransi, serta gratis biaya admin.

Ada pula cashback senilai Rp 3 juta, gratis kaca film Konica Minolta. Gratis Paket SMART untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun, seperti SMART Silver, biaya jasa, suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil and Brake Fluid, Chemical item Engine flush Asuransi Kecelakaan Diri selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp 5.000.000/orang selama periode.

Ada juga asuransi kerusakan ban selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp 1 juta dan berlaku, serta hadiah souvenir menarik untuk tiap SPK.

Untuk New Pajero Sport, MMKSI menebar promo down payment ringan mulai 15 persen, bunga ringan nol persen sampai dengan tenor 1 tahun, extended SMART package 1 tahun/ 20.000 km, Paket Smart Cash dengan bunga nol persen dan gratis asuransi serta biaya admin.

Kemudian ada gratis kaca film V-kool, gratis Paket SMART SILVER untuk perawatan/servis berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun, termasuk biaya jasa, suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil and Brake Fluid, chemical item seperti Diesel fuel system cleaner dan engine flush.

Ada pula cashback senilai Rp 5 juta untuk unit tahun perakitan 2022 dan SPK selama pameran, serta hadiah souvenir menarik untuk tiap SPK.

"Ada beberapa promo yang kita khusus hadirkan di JAW, seperti cashback dan bunga murah, serta cicilan ringan hingga low DP," tutur Head of Sales Region 1 MMKSI Ilham Iranda Syahputra saat jumpa pers, Senin (14/3/2022).