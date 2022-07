Subaru Indonesia Mulai Kirimkan 10 Unit Forester ke Konsumen

ilustrasi. Subaru Corporation Japan dan PT Plaza Auto Mega melakukan penyerahan perdana 10 unit pertama The All-New Subaru Forester kepada pelanggan di Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Subaru Corporation Japan dan PT Plaza Auto Mega melakukan penyerahan perdana 10 unit pertama The All-New Subaru Forester kepada pelanggan di Indonesia.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher, mengatakan setelah meluncurkan The All-New Subaru Forester pada 18 Mei silam, akhirnya pada 16 Juli 2022 perusahaan dapat memulai proses distribusi kendaraan Subaru di Indonesia dimulai dengan seremoni First Handover: The All-New Subaru Forester kepada 10 pelanggan pertama.

Baca juga: Chip Semikonduktor Langka, Pengiriman Subaru Forester ke Konsumen Baru Dimulai pada Agustus 2022

"Kami percaya Subaru Forester, kendaraan ini akan menjadi SUV harian yang dapat diandalkan pelanggan kami," ungkap Arie.

The All-New Subaru Forester diperkenalkan dengan dua varian trim, Subaru Forester 2.0i-L yang ditawarkan dengan harga Rp 579,5 juta dan Subaru Forester 2.0i-S EyeSight Rp 659,5 juta, on the road Jakarta.

Baca juga: Spesifikasi The All-New Subaru Forester, SUV Model Terbaru yang Dibanderol Mulai Rp 579 Jutaan

Terdapat delapan pilihan warna eksterior, yaitu Horizon Blue Pearl, Crystal Black Silica, Crimson Red Pearl, Crystal White Pearl, Magnetite Gray Metallic, Autumn Green Metallic, Ice Silver Metallic dan Brilliant Bronze Metallic.