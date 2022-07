Daihatsu Bongkar Teknologi dan Tips Merawat Transmisi D-CVT

Workshop teknologi pada transmisi New D-CVT di PT Astra Daihatsu Motor, Technical Training Center, Jakarta Utara, Selasa (19/7/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menggelar workshop yang khusus membongkar teknologi pada transmisi New D-CVT di PT Astra Daihatsu Motor, Technical Training Center, Jakarta Utara, Selasa (19/7/2022).

Di awali dengan pembahasan mengenai transmisi, yang merupakan bagian penting dari mobil. Transmisi berfungsi untuk meningkatkan torsi ataupun kecepatan, sehingga dapat menyesuaikan dimanapun mobil dikendarai.

Dalam hal ini Daihatsu selalu mengembangkan kualitas produknya, yaitu komponen transmisi.

Baca juga: Penjualan Daihatsu Naik 35 Persen di Semester I 2022

Perlu diketahui beberapa tipe transmisi seperti manual, automatic dan CVT, saat ini Daihatsu telah mengembangkan transmisi baru yang disebut "New D-CVT".

Secara umum, transmisi New D-CVT (Dual Mode Continuously Variable Transmission) memiliki keunggulan lebih halus ketika berpindah gigi dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik.

Teknologi Transmisi D-CVT ini terbilang baru di Indonesia dan sudah diaplikasikan pada mobil Daihatsu terbaru pada model Rocky, All New Xenia dan New Sirion.

Tipe transmisi ini memiliki mekanisme kerja dengan belt seperti CVT konvensional lainya, tetapi yang berbeda pada transmisi ini adalah dikombinasikan dengan split gear yang merupakan keunggulan dari system transmisi D-CVT.

Transmisi D-CVT saat kecepatan tinggi akan membuat perpindahan tenaga beralih dari belt ke split gear, sehingga akselerasi mobil dapat maksimal dan dapat menghemat konsumsi bahan bakar.

Penggunaan transmisi ini juga tidak jauh berbeda dengan transmisi Automatic pada umumnya, yaitu mengoperasikan tuas transmisi pada posisi D (drive) pada saat berkendara, R (reverse) pada saat mundur, dan pada transmisi ini dibekali dengan posisi S (sport) yang berfungsi untuk mendapatkan akselerasi lebih tinggi, juga posisi M (manual) yang memungkinkan driver dapat merasakan sensasi memindahkan gigi secara manual, bahkan di model New Sirion dilengkapi dengan posisi B (brake) untuk memaksimalkan engine brake ketika turunan.

Dalam hal perawatan transmisi D-CVT juga terbilang mudah, cukup 2 hal yang harus di pastikan yaitu melakukan pengecekan volume dan kualitas olinya secara berkala.

Dimana pengecekan dilakukan setiap 20.000 km setiap 12 bulan dan penggantian Oli setiap 80.000 km/48 bulan mana yang tercapai terlebih dahulu.

"Kami berharap, workshop kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang komponen, mekanisme kerja, perawatan, termasuk tips dan trick dalam penggunaan transmisi D-CVT agar kendaraan kesayangan sahabat tetap dalam kondisi nyaman dan optimal," tutur Executive Coordinator Technical Service Division PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Bambang Supriyadi, Selasa (19/7/2022).