PEVS 2022 Sukses Gaet 45.372 Pengunjung dan Bukukan Transaksi Rp 257 Miliar

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2022 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) bersama Dyandra Promosindo berhasil menggaet pengunjung sebanyak 45.372 orang selama 10 hari pameran.

Digelar di JIExpo Kemayoran selama periode 22-31 Juli 2022, pameran ini juga membukukan transaksi lebih dari Rp 257 miliar.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko, berterima kasih kepada seluruh ekosistem yang terlibat dalam kesuksesan penyelenggaraan PEVS 2022.

"Apa yang dikerjakan ini bukan sekedar kepentingan asosiasi, penyelenggara, maupun pihak-pihak partisipan. Tapi lebih besar dari itu, PEVS sebagai pemicu dan pemacu perkembangan Electric Vehicle (EV) untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa, mulai dari ekosistem industri yang siap bersaing di negeri sendiri dan wujud nyata menyukseskan Perpres Nomor 55 tahun 2019 menuju Indonesia Net Zero Emission pada tahun 2060," ungkap Moeldoko dalam keterangan resmi, Senin (8/8/2022).

Sesuai misi awal PEVS 2022 yang menjadi wadah bagi ekosistem industri otomotif dari hulu hingga hilir, ajang ini tidak hanya mengejar target penjualan Business to Consumer (B2C), namun terdapat banyak prospek yang terjadi melalui Business to Business (B2B), dan Business to Government (B2G).

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya business matching selama pameran, seperti penandatanganan nota kesepahaman Perusahaan BUMN PLN dengan Damri, serta Tri Energy Berkarya (TEB), Mobil Anak Bangsa (MAB) dengan TransJakarta, Penandatanganan pembelian bus listrik antara MAB dengan perusahaan hingga pemerintahan, Smooth dengan ABC Lithium, hingga kerjasama antara Elders, Nujek dan Datam Korea.

Selain menjadi wadah kerjasama antara brand, beragam brand pada perhelatan ini mendapatkan partner dealership seperti Smart By memperoleh 2 Main Dealer dan 102 DealerReguler, Rakata memperoleh 3 Main Dealer dan 8 DealerReguler dan Smoot Motor memperoleh 50 Dealer serta banyak kerjasama lain yang terbangun dalam membangun ekosistem Electric Vehicle (EV).

PEVS 2022 Sukses Digelar 22-31 Juli 2022

Pameran industri kendaraan listrik PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2022 telah digelar pada 22 hingga 31 Juli 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran ini merupakan kerjasama para pelaku di industri otomotif untuk menyambut era elektrifikasi untuk membagikan inovasi serta edukasi bagi pecinta otomotif Indonesia.

Pameran ini jadi tolak ukur pameran otomotif kendaraan listrik (EV) di Indonesia ini, dan mendapat dukungan dari Kompas Gramedia.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO) Moeldoko mengatakan perkembangan EV di Indonesia menunjukkan tren menggembirakan karena keseluruhan ekosistem listrik mulai dari mobil listrik, sarana pendukung, charging station dan komponen lain, saling mendukung layaknya sebuah industri.

“Dilihat dari usia berdirinya PERIKLINDO baru 1 tahun, tapi kita ingin mengakselerasi apa yang diinginkan perpres nomor 55 tahun 2019, yaitu sebuah percepatan pembangunan industri mobil listrik indonesia," ujarnya.

"Melalui pameran PEVS 2022 diharapkan masyarakat memiliki pandangan yang kuat mengenai industri kendaraan listrik serta memberikan pandangan penting terhadap publik bahwa dengan kendaraan listrik environment dapat kita perbaiki,” ungkap Moeldoko.