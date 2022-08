Hadir di GIIAS 2022, Ini Harga New Xpander Cross yang Diklaim Berikan Kenyamanan dan Lebih Stabil

Mitsubishi New Xpander di GIIAS 2022, Kamis (11/8/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia meluncurkan New Xpander Cross di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD, Tangerang, di mana mobil ini diklaim lebih memberikan kenyamanan dalam berkendaraan.

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro mengatakan, New Xpander Cross membawa fitur terbaru mulai dari AYB yang mampu memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik.

“Fitur AYB ini memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri pengemudi New Xpander Cross saat akan bermanuver di tikungan,” kata Irwan, di ICE BSD, Kamis (11/8/2022).

Fitur AYB ini, lanjut Irwan, mampu menstabilkan mobil saat bermanuver di tikungan meski jalan dalam keadaan basah sekalipun.

Irwan juga mengungkapkan, New Xpander Cross membawa fitur yang dimiliki Pajero Sport yaitu pada bagian suspensi belakang, desain lingkar pengemudi hingga cluster dengan layar berukuran 8 inci.

“Selain itu New Xpander Cross juga dibekali fitur multi around monitor yang bisa membuatmu memantau kondisi sekeliling mobil," ujarnya.

New Xpander Cross hadir dalam dua varian, yakni New Xpander Cross yang dibanderol Rp 309 juta dan New Xpander Cross CVT yang dibanderol Rp 335 juta.

Sebagai informasi, pameran otomotif GIIAS 2022 berlangsung selama 11 hari mulai 11-21 Agustus 2022 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

Harga tiket masuk sebesar Rp 50.000 untuk hari biasa Senin sampai Jumat dan Rp 100 ribu untuk weekend pada Sabtu dan Minggu. Tiket masuk GIIAS 2022 ini hanya bisa dibeli di aplikasi Auto360.