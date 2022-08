Nonton Pameran GIIAS 2022 Bisa Naik Shuttle Bus dari Diler BMW Astra Serpong

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Bersamaan dengan gelaran otomotif GIIAS 2022 yang dibuka hari ini 11 Agustus 2022 di ICE BSD, Tangerang, BMW Astra menyediakan shuttle bus ke pelanggannya yang akan menuju lokasi pameran GIIAS 2022.

Program bertajuk BMW Astra Fest ini menyediakan shuttle bus dan area parkir alternatif untuk kendaraan berlokasi di showroom BMW Astra Serpong dan digelar untuk memeriahkan GIIAS 2022.

"Kami harap BMW Astra Fest yang digelar di BMW Astra Serpong ini dapat semakin memeriahkan GIIAS. Kami menyediakan tiket GIIAS beserta dengan shuttle bus, gratis uji emisi, interior disinfectant fogging, serta berbagai penawaran menarik yang dihadirkan khusus selama acara berlangsung," ujar CEO BMW Astra Sanfrantis Tanu, Rabu (10/8/2022).

Dealer ini juga menyediakan stasiun pengisian daya umum untuk kendaraan listrik BMW i.

"Menyambut era baru mobilitas dengan hadirnya mobil listrik, BMW Astra sebagai dealer BMW i pertama di Indonesia hari ini juga menghadirkan stasiun pengisian daya listrik yang dapat digunakan oleh para pengguna mobil listrik," ungkap Sanfrantis.

Selama BMW Astra Fest, dealer ini menawarkan berbagai promo untuk penjualan, servis kendaraan, aksesoris, merchandise, trade-in dan penjualan mobil bekas bersertifikat seperti bunga nol persen, voucher bensin Rp 10 juta, hadiah iPhone 12, Garuda Miles Platinum Member, cashback hingga Rp 15 juta dan lain-lain.

Selain itu, BMW Astra Used Car juga memberikan voucher diskon Nano Ceramic Coating senilai Rp 1,5 juta dan voucer Sell Your BMW and Mini senilai Rp 20 juta, serta appraisal on the spot, sehingga pelanggan yang ingin melakukan trade-in bisa langsung mengetahui estimasi harga mobil miliknya.

Shuttle bus akan beroperasi setiap hari selama pergelaran GIIAS 2022, dari pukul 10.00 hingga 21.00 dengan interval kedatangan setiap satu jam.

"Bagi pelanggan BMW yang ingin mengunjungi BMW Astra Fest atau GIIAS 2022 dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui https://bit.ly/GIIAS22_BMWAstra," jelas Sanfrantis.