Jurus Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Hadapi Persaingan Segmen Low MPV di GIIAS 2022

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pasar mobil kelas Low MPV kian memanas di tahun 2022 dengan kehadiran pemain baru Hyundai Stargazer yang rilis di GIIAS 2022.

Sebagai mobil MPV dengan desain paling sporty, Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross tetap santai dengan kedatangan kompetitor baru tersebut.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) tetap optimistis produk unggulannya Xpander dan Xpander Cross mampu menjaga market yang selama ini telah diraih.

Sebagai informasi, Mitsubishi Xpander mampu membukukan penjualan wholesale sebanyak 19.271 unit dalam periode Januari-Mei 2022.

Director of of Sales and Marketing Division MMKSI Tetsuro Tsuchida, mengungkapkan strategi Xpander tetap bertahan di market Low MPV dengan penjualan memuaskan.

"Xpander dan Xpander Cross baru dipasarkan 5 tahun, tapi Mitsubishi sangat puas dan bahagia memilikinya. Pelayanan yang diberikan oleh Mitsubishi juga harus cukup bagus untuk memuaskan konsumen. Ketiga, Xpander mobil bekasnya masih sangat dicari. Harga bekas sangat tinggi hingga sekarang, jadi nilai investasi cukup bagus. Kami tetap optimis walau pasar sudah banyak kompetitor. Kita akui produk lain bagus, tapi produk kita paling unggul," tutur Tsuchida dalam konferensi pers di GIIAS 2022, Jumat (12/8/2022).

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro, menambahkan produk dan layanan terbaik dari Mitsubishi menjadi kunci kesuksesan mempertahankan market Low MPV.

"Ini saya kaitkan dengan konsep branding Mitsubishi Motors di Indonesia yang sekaligus di GIIAS ini. Selain kita memperkenalkan Xpander Cross kita juga kenalkan branding Life Adventure. Dengan konsep seperti itu kita betul-betul ingin memastikan bahwa produk dan layanan terbaik dari Mitsubishi Motors dalam hal ini dikaitan dengan produk yang kita kenalkan saat ini Xpander Cross bisa menemani Life Adventure customer kita. Kami yakin dan percaya diri bahwa produk dan layanan kami akan kompetitif," jelas Irwan.

