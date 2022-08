Truk Isuzu Elf Listrik Mendebut di GIIAS 2022

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Untuk pertama kalinya PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menampilkan truk ringan Isuzu Elf versi listrik di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, yang dihelat di ICE, BSD, Tangerang pada 11-21 Agustus 2022.

“Pada GIIAS kali ini kami berkolaborasi dengan Isuzu Jepang, dan membawa Isuzu Elf EV sebagai salah satu display unit yang ada di booth Isuzu, diluar dari produk-produk lain yang mampu menjadi pilihan Isuzu Partner dalam menjalankan bisnis sehari-hari," ujar Gidion Hasan, Direktur PT Astra International Tbk.

Truk berkelir putih ini tampil bersama sejumlah produk Isuzu lainnya di Hall 7C.

Kendaraan lain yang juga didisplay adalah Isuzu Giga FVR S Wing Box, Isuzu Elf NPS 4x4 Manhaul, Isuzu Elf NLR B Campervan, All New Isuzu Mu-X, All New Isuzu D-Max, dan Isuzu Traga Aplikasi Bengkel Isuzu Berjalan.

Pembukaan booth Isuzu GIIAS 2022 dilakukan pada hari pertama GIIAS 2022, Kamis 11 Agustus 2022 kemarin dan dihadiri jajaran direksi Isuzu Motors Limited, direksi PT Astra International Tbk, dan jajaran direksi serta manajemen PT Isuzu Astra Motor Indonesia sebagai agen tunggal pemenang merk Isuzu di Indonesia.

Regional Office Executive Isuzu Motor Limited, Koji Nakamura menyatakan, Isuzu telah menjadi market leader di 45 negara pada tahun 2021 dan Indonesia menjadi salah satu pasar yang vital bagi pertumbuhan bisnis Isuzu secara global.

Gidion Hasan menegaskan, Isuzu siap menjawab tantangan Pemerintah Indonesia terutama terkait dengan regulasi Euro4 dan pengenalan kendaraan listrik ke masyarakat Indonesia.

Dia menyatakan, Isuzu bersama dengan Astra siap menyongsong regulasi Euro4. Isuzu sudah siap sejak tahun 2011 ketika diluncurkannya truk Giga yang menggunakan mesin common rail.

Purna Jual

Ernando Demily, President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia menyatakan layanan penjualan dan purna jual Isuzu bekerja sama dan bersinergi untuk dapat memberikan solusi yang komprehensif dan optimal kepada customer.

Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan, Isuzu telah meningkatkan layanan after sales service mulai dari digitalisasi ekosistem layanan melalui Launching Aplikasi Isuzu ID, hingga pembukaan Part Depo untuk semakin meningkatkan layanan terhadap kebutuhan spare part para customer di seluruh Indonesia.

“Kami memahami behavior dan kebutuhan customer kami yang membutuhkan layanan prima sehingga kami menyediakan network serta pelayanan yang tepat sasaran. Karenanya, kami juga meluncurkan aplikasi Isuzu ID dan Part Depo untuk memberikan bukti komitmen kami terhadap pelayanan purna jual bagi customer,” ujar Ernando.