GIIAS 2022 Tempatnya Berburu Sepeda Motor Listrik, Termurah Rp 16,5 Jutaan

Peluncuran motor listrik Minerva Electron (ME) dari PT Bagaskoro Mega Langgeng di pameran otomotif GIIAS 2022, Jumat, 12 Agustus 2022. Minerva Electron dijual Rp 16,5 juta on the road Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Buat Anda yang sedang mencari sepeda motor listrik, pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang, 11-21 Agustus 2022 jadi kesempatan menarik berburu sepeda motor listrik.

Dari yang termurah seperti Minerva Electron yang dijual hanya Rp 16,5 juta on the road Jakarta, hingga yang harga menengah seperti skutik ALVA One yang dibanderol dengan harga Rp 34,99 juta on the road Jakarta hingga termahal, dipamerkan dan dijual di pameran ini.

Tidak kurang dari 7 motor listrik diluncurkan di GIIAS 2022 kali ini seperti Segway yang meluncurkan 4 motor listriknya, terdiri dari tipe N90C, N100, E110L dan E200P.

Lalu, ada Minerva Electron, da n Alva dengan beberapa produk andalannya. Sementara untuk kendaraan roda dua bermesin bakar konvensional ada Benelli Panarea dan MForce Wmoto.

“Pasar roda dua itu cukup tinggi. Satu tahun kalo tidak salah pernah sampai mencapai 6-7 juta unit. Bisa dibayangkan kalau itu semua kemudian menggunakan fossil fuels, ini sangat mengkhawatirkan impornya luar biasa untuk bahan bakarnya oleh karena itu hadirlah motor listrik,” ujar Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara.

Semua kendaraan listrik ini bisa langsung diuji coba di EV Test Track yang telah disiapkan oleh penyelenggara pameran GIIAS yang lokasinya berada di Hall-10.

Sepeda listrik Selis Walet di GIIAS 2022, Jumat (12/8/2022). (Hari Darmawan/Tribunnews.com)

Bagi pengunjung yang ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengetahui seperti apa motor-motor listrik yang ada di GIIAS 2022, bisa mulai melakukan booking test ride di Auto360.

Tiket masuk GIIAS 2022 dijual di aplikasi Auto360, dengan kehadiran pengunjung dibagi dalam dua sesi setiap harinya demi mencegah tidak ada kerumunan pada area masuk pameran. Harga tiket masuk Rp 50.000 untuk weekday (Senin-Jumat) dan Rp 100.000 untuk weekend.