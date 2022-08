Melihat Jajaran Sepeda Motor Listrik di Ajang GIIAS 2022, Ini Tampilannya

Peluncuran motor listrik Minerva Electron (ME) dari PT Bagaskoro Mega Langgeng di pameran otomotif GIIAS 2022, Jumat, 12 Agustus 2022. Minerva Electron dijual Rp 16,5 juta on the road Jakarta.

Laporan Wartawan Tribunnews, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang, turut hadir sejumlah produsen sepeda motor.

Selama lima hari ini, produsen otomotif menghadirkan produk terbarunya termasuk yang bernuansa electric vehicle.

Tidak hanya kendaraan listrik roda empat yang dipamerkan di GIIAS 2022, tetapi ada juga kendaraan listrik roda dua yang turut dipamerkan.

Beirut sepeda motor listrik yang dipamerkan di GIIAS 2022:

Segway

Segway menghadirkan empat sepeda motor listriknya di pameran GIIAS 2022. Empat motor listrik tersebut yaitu N90C, N100, E110L dan E200P.

motor listrik Segway E200P

Sepeda motor Segway E200P ini dibanderol Rp 85 juta on the road Jakarta, N90C yang dibanderol Rp 27 juta on the road Jakarta, N100 yang dijual Rp 34 juta dan terakhir E110L yang dibanderol Rp 40 juta.

Empat motor ini dipamerkan Segway di shang GIIAS 2022 di Hall 10 ICE BSD City Tangerang

Pacific Bike