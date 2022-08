Spesifikasi Suzuki Baleno Hatchback di GIIAS 2022, Kabin Lebih Senyap dengan Liquid Flow Design

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan 2 mobil baru di pameran otomotif GIIAS 2022 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis, 11 Agustus 2022.

Satu diantara kendaraan yang diluncurkan adalah Baleno hatchback. Model ini merupakan penerus dari Baleno yang selama ini dipasarkan di Indonesia.

Di model terbarunya, Baleno banyak mendapatkan penyegaran pada desain eksterior, interior, mesin, hingga fitur dan teknologi yang lebih canggih dan modern.

Suzuki menyebut desain eksterior terbaru Baleno dengan istilah Liquid Flow Design. Desain ini diklaim mampu memberikan aerodinamika yang lebih baik untuk kesenyapan dan efisiensi bahan bakar.

Harold Donnel, Head of 4W Brand Dev. & Marketing Research & IT Network PT SIS di acara diskusi membedah fitur terbaru Baleno di GIIAS 2022 mengatakan Baleno terbaru tampil lebih elegan dengan sejumlah perubahan.

"Kami juga menyertakan fitur-fitur canggih pada Baleno. Belum lagi, mesinnya sekarang menggunakan K15B jadi semakin irit bahan bakar," ujarnya, Selasa, 16 Agustus 2022.

Liquid Flow Design di Suzuki Baleno hatchback dipamerkan di GIIAS 2022, Rabu, 17 Agustus 2022.

Pada bagian depan, Baleno memiliki LED Projector baru dengan 3 Point Signature LED Lamp with Guide Me Light with Auto Headlight, lampu kabut LED dengan bezel baru, desain front grille baru, serta desain bumper depan belakang baru.

Di bagian belakang, disematkan Rear Comb. 3 Point LED Tail Lamp & Additional Extension Lamp baru, parkir sensor dan kamera belakang, Roof-end Spoiler, ornamen garnish warna krom di jendela dan velg 16 inch dual tone di bagian kaki-kaki serta Electric Foldable ORVM.

Bergeser ke bagian interior, Baleno terbaru mengalami perombakan pada bagian dasbor, kursi penumpang dan pengemudi desain terbaru dengan material Woven Fabric beraksen biru, lubang AC di bagian belakang, soket USB di bagian depan dan belakang.\

Baca juga: New Baleno dan City Car S-Presso Resmi Meluncur di GIIAS 2022, Ini Rincian Tipe dan Harganya

Disematkan juga ornamen silver pada list AC, tuas transmisi bernuansa grey metalik, Auto Dimming Inside Rear View Mirror, sun visor baru dengan tempat menaruh tiket yang dilengkapi Illumination Lamp.