Harga Mobil Bekas Mitsubishi Pajero Sport Tetap Stabil, Berikut Daftarnya

Mitsubishi Pajero Sport.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil-mobil berjenis SUV tengah menarik perhatian para pecinta otomotif Indonesia. Banyak konsumen memilih mobil SUV baru, namun tak sedikit pula yang berburu versi bekasnya.

Dari sekian banyak model, Mitsubishi Pajero Sport bisa menjadi pilihan Tribunners. Mobil ini pertama kali rilis di Indonesia pada 2002.

Semenjak perilisan pertama itu, Mitsubishi Pajero Sport menjelma sebagai kendaraan yang mampu menarik perhatian pelanggan di segmen SUV 7-seater ladder frame.

Saat ini mobil SUV andalan Mitsubishi tersebut sudah menjadi symbol prestige. Tidak heran jika populasinya cukup besar di jalanan Ibu Kota. Hal itu membuat harga mobil bekas Mitsubishi Pajero Sport masih cukup tinggi.

Untuk penjualan barunya, menurut data Gaikindo, Mitsubishi Pajero Sport terjual sebanyak 1.463 unit sepanjang Agustus 2022.

Secara tampilan, dengan bahasa desain Dynamic Shield, desain Pajero Sport selalu tampak gagah, terlebih mobil ini dilengkapi dengan mesin 2.500 cc.

Sisi interiornya dominan beraksen Black Trim Interior with Piano Black Panel Design, dengan material pembungkus jok juga memakai kulit warna hitam seperti Dakar, memberikan kesan lebih mewah.

Fitur-fitur yang diusung Pajero Sport meliputi Hill Descent Control (HDC), Forward Collision Mitigation System (FCM), Blind Spot Warning (BSW), Ultrasonic Mis-acceleration Mitigation System (UMS), Adaptive Cruise Control (ACC), 7 SRS Airbags and Passenger Airbag Indicator, Multi Around View Monitor Display Enhancement, serta Center Door Lock Button and Power Window Switch Ilumination.

Dilansir dari GridOto Pricelist, Senin (26/9/2022), Mitsubishi Pajero Sport All New Dakar 4x4 keluaran tahun 2020, yang mengusung mesin 2.500 cc, saat ini dibanderol seharga Rp 650 juta.