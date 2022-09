IEMS 2022 Jadi Ajang Sosialisasi Ekosistem Kendaraan Listrik

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, mengatakan pameran kendaraan listrik Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2022 yang dibuka hari ini di JCC Senayan, Jakarta, merupakan ajang untuk mensosialisasikan tentang ekosistem kendaraan listrik, termasuk juga terkait peran riset dan inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

"IEMS 2022 merupakan salah satu bentuk dukungan dari BRIN bersama stakeholders serta produsen kendaraan listrik di Indonesia dalam menginformasikan perkembangan berbagai inovasi terbaru kendaraan listrik di Indonesia," ungkap Handoko di acara pembukaan, Rabu 28 September 2022.

Dia mengatakan, pengembangan kendaraan listrik dilakukan untuk memenuhi Prioritas Riset Nasional (PRN) Kendaraan Listrik 2020-2024 yang berfokus pada penguasaan teknologi kunci kendaraan otonom, seperti sistem deteksi objek atau sensor, sistem telekomunikasi, human to vehicle interaction dan computer vision.

"Pengembangan kendaraan listrik di era sebelumnya difokuskan pada penguasaan teknologi komponen kunci, seperti motor listrik, baterai, control system/power electronics, platform dan charging system," jelasnya.

IEMS menjadi ajang untuk memperluas jaringan dengan periset KBLBB dan para pengambil keputusan. Para expert juga akan saling berbagi ilmu dan pengetahuan melalui seminar dan talkshow.

Pameran ini diikuti 50 peserta, diantaranya PT Gading Putera Samudera (Moderntec), PT PLN (Persero), PT Volta Indonesia Semesta, PT Nissan Motor Distributor Indonesia, PT Qualis Indonesia, Ikatan Motor Indonesia (IMI), PT SGMW Sales Indonesia (Wuling Motors), PT Indonesia Battery Corporation, PT Davigo Artha Luas, PT Dharma Polimetal Tbk, PT Astra Honda Motor, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BASF dan PT Exelly Elektrik Indonesia (Evcuzz).

Peserta lainnya adalah PT Artas Rakata Indonesia, PT Astra Otoparts Tbk, PT Selis Retail Indonesia, PT Terang Dunia Internusa (United E-Motor), PT EMS Technology, Elbike Garage, PT INKA (Persero), Phylion Battery, Kosmik, PT PLN, Arjuna UGM, Beelli.com (PT Mars Blokchain Teknologi), SMK 3 Mataram, Dyvolt Vehicle, PT Omni Cahaya Revolusi, PT Bando Indonesia, PT Tri Energi Berkarya, PT Bambang Djaja, Hongfa Lectroacoustic (Hongkong) Co., Ltd, PT Powerindo Prima Perkasa, PT Quantel Indonesia, STP Otomotif ITS, PT Hioki Electric Instrument.

Tak ketinggalan, PT International Chemical Industry (ABC Lithium), Garuda Mobility, PT Anugerah Nirmana, PT Senzo Fein Metal (ORBIT), PT Mobilindo Nusa Persada, PT EVCBU Internasional Universal, PT Braja Elektrik Motor, PT Energi Bethari Indonesia, UMG Idealab Indonesia, PT CIMB Niaga Auto Finance dan Universitas Budi Luhur.