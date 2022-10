Avanza Listrik Milik Atta Halilintar Jadi Bintang Pameran di OLX Autos IMX 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari sekian banyak mobil modifikasi yang tampil di gelaran OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) 1-2 Oktober 2022, mobil Toyota Avanza listrik versi konsep boleh dibilang yang paling membetot perhatian pengunjung.

Di hari pembukaan sekaligus hari pertama pameran pada hari ini, Sabtu 1 Oktober 2022, mobil ini banyak dikerubuti pengunjung. Avanza listrik ini milik Youtuber kondang, Atta Halilintar dengan nama model Avaza EV Concet Car.

Mobil yang tampil warna silver ini merupakan hasil swap dari Toyota Avanza tipe G bermesin bensin konvensional buatan tahun 2010.

Di gelaran OLX Autos IMX2022, Avanza EV Concept Car menjadi salah satu peserta Perang Bintang Black Stone Live Modz Challenge 2022.

Mobil ini adalah hasil garapan rumah modifikasi Tomi Airbrush dan Maxdecal.

Atta Halilintar sendiri nongol di hari pertama pameran. Dia mengaku bangga bisa memiliki mobil sejuta umat versi EV dan premier di pameran ini meski masih berwujud konsep.

“Kalau mobil-mobil seperti BMW, Audi, Ferrari, itu sudah biasa dimodifikasi, yang ini mobil sejuta umat. Bahkan tidak bisa disalip karena kalau disalip di depannya ada lagi,” seloroh Atta Halilintar.

Mirip punya Justin Bieber

Oleh Atta Halilintar, mobil ini diberi nama Avanza The Only One. Avanza EV Concept ini diklaim memiliki desain yang sama dengan mobil Rolls-Royce milik Justin Bieber.

Kabinnya dirancang hanya memuat 4 penumpang: di baris depan termasuk pengemudi, dan dua di bangku tengah.