Pasarkan Ban Sepeda Motor Lewat Jalur Aplikasi Smartphone, FDR Rangkul 500 Bengkel

Peluncuran Aplikasi My FDR Tire di acara FDR Day di Yogyakarta, Sabtu, 29 Oktober 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Suryaraya Rubberindo Industries merangkul 500 jaringan bengkel di seluruh Indonesia untuk menjalankan strategi baru pemasaran ban FDR produksinya melalui jalur aplikasi di smartphone.

Aplikasi My FDR Tire ini untuk memudahkan pembelian ban FDR via online dengan layanan pemasangan gratis di jaringan bengkel rekanan kami di seluruh Indonesia," ujar Zandhy Utama, FDR Sales & Marketing Division Head di acara peluncuran aplikasi My FDR Tire di sela acara FDR Day di Yogyakarta, Sabtu, 29 Oktober 2022.

Zandhy menjelaskan, pembeda aplikasi ini dari aplikasi sejenis lainnya, adalah kemampuannya dalam memberikan panduan kepada masyarakat tentang jenis-jenis ban yang sesuai dengan kebutuhan pemakaian motor.

Baca juga: Skuter Listrik Yamaha E01 Mulai Jalani Tes Pasar Sebelum Diniagakan

"Aplikasi ini menyediakan virtual prototyping yang membantu memudahkan pengguna dalam memilih ban untuk motornya dengan cara mengarahkan kamera ponsel ke sepeda motornya yang akan diganti bannya," beber Zandhy.

"Lewat cara ini kita membantu memvisualisasikan ban yang sesuai dengan kebutuhan," imbuhnya.

Aplikasi ini bisa diunduh di smartphone Android via Play Store maupun di smartphone iOS.

Elsafan Rendianto, FDR Promotion Department Head menyatakan, untuk mendukung aplikasi ini perusahaannya sudah membangun jaringan 500 bengkel rekanan di seluruh Indonesia.

"Dengan adanya rekanan bengkel, konsumen bisa memasangkan bannya ke motor di bengkel rekanan. Kapan jadwal penggantian ban di sepeda motornya, bisa dijadwalkan lewat aplikasi," kata dia.

Dia menambahkan, sebelum aplikasi My FDR Tire ini go live, FDR sudah memiliki toko ban resmi di sejumlah marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan di Blibli.

Diah Kurniati, Digital Promotion FDR menjelaskan, pihaknya mulai men-develop aplikasi My FDR Tire sejak pertengahan 2021.

"Kita lakukan dua tahap pengembangan. Di tahap kedua, pengguna aplikasi ini sudah bisa membeli ban untuk langsung dipasang di bengkel rekanan kami," jelasnya.

Baca juga: MotoGP Malaysia 2022, Marquez Bilang Yamaha Cuma Kencang di Latihan, Lin Jarvis Akui Motor Terlemah

Hingga akhir pekan lalu sudah mencapai 1.000 lebih download sejak aplikasi ini go live di ajang Pekan Raya Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, Diah, metode pembayaran pembelian ban sepeda motor ini lewat aplikasi ini bisa dilakukan melalui berbagai platform digital.

Antara lain, via dompet digital, QRIS, bank transfer maupun pembayaran menggunakan kartu kredit.

"Setelah melakukan pembayaran tinggal datangi lokasi bengkel yang sudah dipilih lokasinya di aplikasi. Setelah ban dipasang ke motor sudah tidak perlu bayar apa-apa lagi," ungkapnya.