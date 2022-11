Di Pameran Kendaraan Listrik di Bali, Menhub Budi Karya Dapat Penjelasan soal bZ4X dari TAM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) membawa bZ4X ke pameran kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (PKBLBB) 2022 yang berlangsung di Nusa Dua Bali, Jumat (11/11/2022).

Langkah ini merupakan salah satu komitmen perseroan untuk mendorong era elektrifikasi serta ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Kendaraan terkait hadir bersama Lexus UX300e yang juga jadi mobil resmi KTT G20.

Berselang sehari, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat melihat-lihat Toyota bZ4X di booth Toyota, Minggu (12/11/2022).

Pada kesempatan itu, Menhub mendapat penjelasan soal Toyota bZ4X dari Toyota xEV Project Leader PT Toyota-Astra Motor (TAM) Arie Hermawan.

Toyota All New bZ4X bersama Lexus UX300e yang merupakan kendaraan Battery EV disediakan PT Toyota-Astra Motor (TAM) sebagai official car partner guna mendukung mobilitas delegasi partisipan KTT Puncak G20 Summit yang akan berlangsung di Nusa Dua Bali, 15-16 November 2022 mendatang.

bZ4X meramaikan pameran kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (PKBLBB) 2022 yang berlangsung di Nusa Dua Bali, Jumat (11/11/2022).

"Partisipasi Toyota di Pameran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai merupakan bentuk dukungan kami pada upaya popularisasi teknologi kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Dimana Toyota All New bZ4X menjadi salah satu opsi solusi mobilitas zero emission di Indonesia," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy.

Anton mengatakan, Toyota bZ4X merupakan salah satu bentuk komitmen Toyota untuk terus mengurangi emisi karbon.

"Demi meraih Net Zero Emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060 lewat popularisasi serta menghadirkan beragam pilihan teknologi kendaraan elektrfikasi, salah satunya adalah Battery EV," kata Anton.