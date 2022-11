Andalkan Xpander, Mitsubishi Jual 6.108 Unit Kendaraan Pada Oktober 2022

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Model berpose di samping mobil Mitsubishi New Xpander Cross yang baru diluncurkan pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2022). Mitsubishi New Xpander Cross ini dilengkapi dengan peningkatan kualitas di berbagai fitur seperti keamanan serta keagresifan sebuah SUV dengan tagline "Rise to Your Life's Adventure" dan dibanderol seharga Rp 300 jutaan.?TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN