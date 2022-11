Mitsubishi Triton Ralliart Akan Terus Dikembangkan Usai AXCR 2022, Bakal Dijual di Indonesia?

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mitsubishi Triton Ralliart dengan ubahan pada sasis, suspensi dan bobot yang dikurangi berhasil menaklukkan balap ketahana Asian Cross Country Rally (AXCR) 2022 yang digelar di Thailand dan Kamboja pada 21-26 November dengan jarak sejauh 1.700 km.

Mitsubishi Triton Ralliart didesain dengan bodi yang lebih ringan, seperti pada bagian kap mobil, pintu depan dan belakang, tak ketinggalan interior pun dibuat ringan. Bagian sasis dan suspensi juga diubah untuk memberikan hasil maksimal.

Guna menjaga keamanan pengemudi dan penumpang, bodi mobil diperkuat dengan roll cage dan underguard.

Baca juga: Mitsubishi Triton Rebut Juara I Balap Ketahanan AXCR 2022, Rahasianya di Ubahan Sasis dan Suspensi

Direktur Tim Mitsubishi Ralliart Hiroshi Masuoka, mengatakan setelah balapan tim melakukan pengecekan mobil dan tidak ada masalah di dua mobil yang ikut reli.

"Triton punya kendali yang sangat baik, suspensi bagus, mobil ini sangat cocok untuk reli semacam ini. Kita sudah dapat feedback banyak dari reli ini dan kami akan mencoba membawa feedback ini untuk dikembangkan ke depannya. Kami akan bikin lebih cepat lagi," tutur Masuoka dalam konferensi pers virtual, Senin (28/11/2022).

Masuoka menjelaskan, brand Ralliart memang menjadi langkah pertama dan upaya pertama membuat mobil racing.

"ACXR merupakan even untuk mencari data dan mengumpulkan data untuk mendapatkan mobil performa dan motorsport. Setelah melakukan banyak penelitian dan data-data yang dikumpulkan kami baru akan memikirkan ke depannya akan buat mobil performa tinggi," imbuhnya.

Sebagai informasi, Mitsubishi Motors secara global ingin merevitalisasi brand Ralliart dan mulai awal November lalu, Mitsubishi Thailand telah menjual model-model versi Ralliart.

Untuk Triton Ralliart sendiri, mobil ini mengusung mesin 4N15 2.442 cc 4 silinder MIVEC Turbo Diesel Fuel injector High-pressure common-rail injection (output mesin 181 hp, torsi 430 Nm), transmisi 6-speed manual, sistem 4WD Super Select 4WD-II, Diferensial CUSCO front and rear LSD.

Suspensi depan menggunakan independen double-wishbone dan rigid leaf spring pada bagian belakang.

Lalu dilengkapi sokbreker CUSCO fully-adjustable front and rear dampers, setir steering rack and pinion with power assist, rem Endless disc brake dengan kaliper 4 piston, pelek dan Ban Work 17x8 inci, ban Yokohama Geolandar M/T G003 265/70R17, panel kap mesin, pintu depan belakang carbon fiber.

Keseluruhan suspensi disebut memberikan handling luar biasa dan memudahkan pengemudi untuk menaklukkan medan off-road.