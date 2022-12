TAM Gandeng Toyota Owner Club untuk Mendukung Target Pemerintah Terkait Netral Karbon pada 2060

Logo Toyota. PT Toyota-Astra Motor (TAM) mendukung upaya pemerintah untuk mencapai netralitas karbon pada 2060. Guna mempercepat rencana tersebut, TAM menggandeng Toyota Owner Club sebagai langkah kontribusi dalam upaya mencapai netralisasi karbon melalui kampanye It’s Time For Everyone.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) mendukung upaya pemerintah untuk mencapai netralitas karbon pada 2060.

Guna mempercepat rencana tersebut, TAM menggandeng Toyota Owner Club sebagai langkah kontribusi dalam upaya mencapai netralisasi karbon melalui kampanye It’s Time For Everyone.

Lewat aktivitas bertajuk Toyota Owner Club Year End Gathering yang pada 2022 dengan mengusung tema “Excitement Energy”, TAM mengumpulkan sekitar 34 peserta yang merupakan perwakilan dari komunitas-komunitas pemilik mobil Toyota yang tergabung dalam Toyota Owner Club (TOC) di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Head of Interactive Communication PT Toyota-Astra Motor Dimas Aska, mengatakan selain sebagai upaya mewujudkan komitmen dan apresiasi Toyota kepada pelanggan setianya, TAM melalui TOC – Year End Gathering ini juga ingin semakin memperkuat kebersamaan di antara pelanggan yang merupakan anggota TOC dan keluarga besar Toyota untuk dapat berkontribusi dalam upaya mencapai netralisasi karbon melalui kampanye It’s Time For Everyone.

"Para anggota komunitas TOC yang merupakan bagian dari masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai brand ambassador Toyota untuk bisa mengajak lebih banyak lagi masyarakat ikut serta berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih baik," tutur Dimas Aska akhir pekan kemarin.



Kegiatan TOC Year End Gathering juga diharapkan menjadi momentum yang baik untuk menjaga hubungan yang erat antara Toyota dan anggota komunitasnya, serta meningkatkan solidaritas antara komunitas pengguna kendaraan Toyota.

Pada TOC Year End Gathering 2022 ini, TAM bersama TOC mewujudkan aksi nyata dari implemetasi kampanye It’s Time For Everyone melalui penyerahan secara simbolis bibit tanaman Mangrove ke pengelola Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara.

Penyerahan dilakukan oleh Ketua ID42NER (Toyota Fortuner Club of Indonesia) Baron Simanjuntak sebagai perwakilan TOC kepada perwakilan TWA-PIK yang disaksikan Head of Interactive Communication TAM Dimas Aska dan para anggota TOC.

"Kami sangat berterima kasih kepada TAM yang telah melibatkan TOC untuk bisa berkontribusi dalam upaya mencapai netralisasi karbon bersama masyarakat banyak melalui kampanye It’s Time For Everyone tersebut," ungkap Baron.

Melalui kampanye It’s Time For Everyone, Toyota mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program netralitas karbon sebagai upaya mencegah peningkatan risiko pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change).

Selain melakukan kampanye peningkatan kesadaran terhadap pentingnya netralitas karbon (carbon neutral awareness), sejak beberapa tahun terakhir Toyota secara aktif juga telah melakukan aksi pengurangan emisi karbon (carbon reduction) dan melakukan carbon offset dalam berbagai bentuk inisiatif yang diharapkan mampu mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk ikut berkontribusi menciptakan lingkungan yang baik.