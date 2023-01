Ramaikan Pasar Otomotif di Awal Tahun, New Xpander Cross Hadir dengan Fitur Unggulan Ini

Mitsubishi meramaikan pasar otomotif Tanah Air di tahun baru dengan New Xpander Cross.

TRIBUNNEWS.COM - Menyambut tahun baru 2023, Mitsubishi kembali menghadirkan varian baru Xpander, yakni New Xpander Cross. Seperti diketahui, sejak diluncurkan di Indonesia pada 2017, Xpander telah diminati masyarakat dari berbagai kalangan.

Hingga periode pembukuan bulan Juni 2022 lalu, Mitsubishi mencatat telah berhasil menjual sekitar 250.000 unit Xpander di pasar otomotif Tanah Air. Xpander sendiri tersedia dalam beberapa varian, salah satunya adalah Xpander Cross.

Berdasarkan ulasan Mitraauto.id, hasil penjualan tersebut menjadi sinyal bahwa Xpander sangat diterima oleh konsumen dalam negeri. Tidak heran, jika saat ini Mitsubishi telah merombak dan memperbarui Xpander, khususnya varian Xpander Cross.

Versi terbaru dari Xpander Cross sudah banyak dipromosikan oleh dealer resmi Mitsubishi di berbagai daerah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang New Xpander Cross, Anda dapat mengunjungi forum penjualan Mitsubishi.

Lantas, apa saja fitur-fitur unggulan dari New Xpander Cross? Berikut ulasan selengkapnya.

1. Desain eksterior lebih atraktif

Saat ingin membeli mobil, hal pertama yang Anda pertimbangkan tentu adalah desain eksteriornya. New Xpander Cross kini hadir dengan tampilan desain yang lebih gagah, modern, dan memberi kesan mewah.

Pembaruannya dapat dilihat pada desain bagian t-shape headlamp, front and rear powerful bumper, 17 inch alloy wheel, lampu kabut yang sudah LED, distinctive trapezoid grille, dan wheel arch moulding yang disempurnakan.

2. Interior yang lebih high class

Bukan cuma tampilan eksterior yang menawan, New Xpander Cross juga menawarkan kemewahan serta kenyamanan pada bagian interior.

Kabinnya dibuat lebih luas dengan material berkualitas tinggi. Selain itu, dilengkapi dengan banyaknya tempat penyimpanan serbaguna. Kenyaman juga bisa Anda dapatkan dari pilihan konfigurasi kursi yang fleksibel dan utilitas maksimal.

Tidak hanya segi desain, New Xpander Cross juga mendapat pembaruan fitur keamanan.

3. Fitur keamanan dan kenyaman

Mobil mewah satu ini hadir dengan beberapa fitur keamanan. Salah satunya adalah fitur Multi Around Monitor yang berfungsi untuk menampilkan situasi di sekitar kendaraan agar membantu pengemudi parkir dengan lebih aman.

Kemudian, dari sisi kenyamanan, Mitsubishi menyematkan fitur wireless charger, LCD meter cluster berukuran 8 inci, dan New Steering Wheel Design.

Anda juga akan dibuat semakin nyaman dengan tambahan fitur Micron Air Filtration. Fitur ini dihadirkan untuk menjaga sirkulasi kualitas udara dalam kabin agar dapat meningkatkan kenyamanan pengemudi dan seluruh penumpang.

4. Hadir dengan 2 varian

New Xpander Cross hadir dengan 2 varian, yakni New Xpander Cross CVT Premium Package dan New Xpander Cross Manual Transmission.

Masing-masing varian pun tersedia dalam 5 pilihan warna yang bisa Anda pilih, yaitu Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Blade Silver Metallic, Graphite Gray Metallic, dan warna terbaru adalah Green Bronze Metallic.

5. Berbagai aksesori tambahan

Mitsubishi juga memberikan berbagai genuine accessories tambahan untuk New Xpander Cross. Aksesori tersebut antara lain Mud Guard Set, Rear Bumper Protector, Side Visor Set, Scuff Plate Set, Engine Hood Emblem, Fuel Lid Garnish, Muffler Cutter, Tailgate Spoiler, Wheel Lock Nut Set, Engine Hood Emblem, dan Dashcam.

Selain itu, Mitsubishi juga menyediakan genuine accessories dalam bentuk paket sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun paket tersebut terdiri dari Urban Package, Adventure Package, Sporty Package, Safety Package, dan Platinum Package.