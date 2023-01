New MG HS Mengaspal dengan Harga Mulai Rp 455,8 Juta

Peluncuran SUV New MG HS di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - MG Motor Indonesia resmi meluncurkan SUV terbaru New MG HS dengan berbagai ubahan eksterior dan interior di pasar Indonesia.

SUV ini ditawarkan dalam tiga varian dengan harga dimulai dari Rp 455,8 juta untuk tipe Activate, Rp 499,8 juta untuk model Ignite dan Rp 545,8 juta untuk varian tertinggi Magnify.

Ubahan eksterior terlihat pada bagian grille baru yang bernama Digital Flamming Grille dan Rotating Tomahawk Alloy Wheels with Red Caliper yang membuatnya semakin berkesan sporty.

Pembaruan juga melalui penyematan LED Projector Headiight with Intelligent High-Beam Control di lampu depan.

Pembaruan di interiornya antara lain kursi pengemudi yang lebih bergaya dengan fitur Sporty Bucket Seat yang dapat digerakan ke enam arah secara elektrikal dan kursi penumpang yang bisa digerakkan ke empat arah.

New MG HS juga dilengkapi dengan INVH Luxury Quite Space, yang membuat berkendara semakin merasa nyaman di perjalanan.

Warna interiornya ada dua opsi yakni Nautical Blue Yacth Style dan Full Black yang menggunakan bahan Soft Touch Premium Leather.

Di versi barunya, New MG HS juga memiliki Electric I-Max Panoramic Sunroof, yang membuat mobil terasa semakin lapang.

Jantung pacu mobil ini didukung mesin turbo bertenaga 162 PS di putaran mesin 5.600 rpm dengan kombinasi 5 Mode Berkendara, yakni Eco, Normal, Sport, Super Sport dan Custom.

New HSdilengkapi airbag 6 titik yakni dua airbag depan, airbag samping dan airbag tirai jendela dan didukung oleh sistem perlindungan tersinkronisasi.

SUV ini juga dilengkapi 25 fitur keselamatan, antara lain Forward Collision Warning, Adaptive Cruise Control, Anti-Lock Breaking System, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention, Electronic Brake Assist dan lain-lain.

\"Inilah SUV yang tidak hanya tangguh dengan fitur teknologi terdepan. MG selalu memberikan redefine expectation, menjawab keinginan tersebut melalui karakter yang dimiliki MG. Saya jamin siapapun yang mengendarai new MG HS akan semakin percaya diri," tutur Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin di peluncuran New MG HS di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023).