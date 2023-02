Crossover MG4 EV diprediksi mendebut di IIMS 2023. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - MG Motor Indonesia siap meramaikan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 dengan sebuah SUV listrik baru.

Booth MG akan mengusung tema Beyond Boundaries, dan SUV listrik ini diklaim belum pernah diperkenalkan di pasar Tanah Air.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin, mengatakan milenial dan Gen-Z adalah orang-orang yang open-minded, technology-friendly, mengerti akan hal yang sangat kekinian dan punya spirit always possible.

"Karakter itu akan kami terjemahkan di IIMS 2023, dengan tema kami yang baru Beyond Boundaries," ungkap Arief beberapa waktu lalu.

Semakin membuat penasaran, Arief membocorkan bahwa teknologi ramah lingkungan yang dibawa kali ini akan menjadi kejutan spesial untuk konsumen Indonesia.

"Green technology merupakan sesuatu yang akan MG berikan sebagai kejutan untuk Indonesia," jelasnya.

Diprediksi, MG akan memamerkan crossover listrik bernama MG4 EV dengan penggerak roda belakang.

Motor listriknya memakai permanent magnet synchronous dengan baterai lithium iron phosphate, yang mampu menghasilkan tenaga 170 hp dan torsi 250 Nm.

Kapasitas baterainya sebesar 51 kWh, dimana dengan sekali pengisian daya hingga penuh mampu menempuh jarak hingga 425 kilometer berdasarkan pengujian NEDC.