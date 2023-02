Berbanderol Murah, DFSK Gelora E Sabet Gelar Kendaraan Niaga Berbasis Listrik Termurah di IIMS 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjadi kendaraan komersial listrik pertama yang diproduksi di dalam negeri, DFSK Gelora E langsung menyabet gelar bergengsi di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, 16-26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Penyelenggara IIMS 2023, Dyandra Promosindo memberikan gelar The Most Affordable EV Commercial Car (Kendaraan Niaga Berbasis Listrik Paling Terjangkau) kepada DFSK Gelora E.

Saat ini, mobil produksi Cikande, Serang, Banten ini ditawarkan ke konsumen dengan harga mulai dari Rp 350 juta (on the road DKI Jakarta).

"Terima kasih kami ucapkan kepada Dyandra Promosindo yang memberikan gelar The Most Affordable EV Commercial Car kepada DFSK Gelora E. Hal ini membuktikan bahwa DFSK Gelora E benar-benar kendaraan yang value for money dengan teknologi canggih yang ditawarkan dan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia," tutur Marketing Head PT Sokonindo Automobile Achmad Rofiqi, di IIMS 2023.

Secara spesifikasi, DFSK Gelora E mengusung baterai berteknologi Lithium-ion dengan kapasitas 42 kWH, dan sanggup untuk menyuplai energi DFSK Gelora E sejauh 300 kilometer.

Untuk pengisiannya tidak memerlukan waktu yang lama berkat dukungan fast charging sehingga pengisian daya 20-80 persen hanya membutuhkan waktu 80 menit.

DFSK Gelora E juga mampu mengurangi biaya operasional, konsumen cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp 200 per-kilometer, atau setara dengan 1/3 dari biaya operasional kendaraan komersial konvensional.

Kendaraan fungsional ini hadir ditawarkan dalam dua varian, yakni Minibus dan Blind Van, yang bisa dipilih berdasarkan kebutuhan usaha konsumen di Indonesia.

Model Minibus hadir dengan kapasitas 7 penumpang dan cocok untuk digunakan sebagai kendaraan angkutan umum, travel, kendaraan shuttle, antar jemput karyawan, bahkan mendukung sektor pariwisata.

Kemudian untuk model Blind Ban didukung dengan panjang kabin mencapai 2,63 m dan area kargo mencapai 5 m3 dan cocok untuk kebutuhan logistik, katering, angkutan barang, dan berbagai sektor lainnya.

Harga Terbaru DFSK Gelora E (on the road DKI Jakarta) DFSK Gelora E MB: Rp 399.000.000

DFSK Gelora E BV: Rp 350.000.000