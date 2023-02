Suzuki Kenalkan Medium SUV Grand Vitara di IIMS 2023, Harga Masih Rahasia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seperti diprediksi sebelumnya, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi memperkenalkan satu model mobil terbaru berjenis SUV, Suzuki Grand Vitara di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang dibuka hari ini di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 16 Februari 2023.

Suzuki Grand Vitara mengusung teknologi cerdas Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang membuatnya menjadi mobil yang sangat efisien, karena sudah mengadopsi teknologi elektrifikasi sekaligus menjadi model kedua mobil Suzuki dengan teknologi SVHS setelah MPV All New Ertiga.

Suzuki Grand Vitara bermain di segmen Medium Sport Utility Vehicle (MSUV) dan nantinya akan berkompetisi dengan SUV sekelasnya seperti Hyundai Creta dan Honda HR-V.

Sales Marketing Director PT SIS Matsushita Ryohei, mengatakan, Suzuki Vitara terakhir dipasarkan di 2018.

Kini, Grand Vitara kembali mengaspal di Indonesia sebagai wujud komitmen kuat Suzuki dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia yang menginginkan SUV pintar dengan kualitas terbaik.

"Saat ini ada pergerakan tren dan kebutuhan di industri otomotif dengan mendominasinya SUV di Indonesia. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang ramah lingkungan juga terus meningkat," ujarnya tentang alasan menghadirkan Grand Vitara di Indonesia.

Diimpor CBU dari India

4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra mengatakan, Grand Vitara yang diperkenalkan hari ini sepenuhnya diimpor Suzuki dari India dalam wujud utuh atau completely built up alias CBU.

"Market SUV sedang booming tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Market share sekarang sudah 20,4 persen segmen medium SUV. Apa yang terjadi di Indonesia tidak lepas dengan apa yang terjadi di global," ujar Donny Saputra.

Soal siapa pembeli yang dibidik, Donny mengatakan, antara lain untuk replacement.

"Yang sudah punya mobil Suzuki dan membutuhkan kendaraan SUV dengan kriteria tertentu," ujarnya.

Soal harga jualnya, pihaknya masih belum akan mempublikasikan saat ini.

"Harga akan kami informasikan dalam beberapa waktu ke depan. Setelah beberapa tahun tidak mengaspal di Indonesia kami ingin perlihatkan dulu ke masyarakat," lata Randy R. Murdoko, Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS.

Grand Vitara dibekali dengan mesin 1.500cc berkode K15C Dual Jet yang ramah lingkungan serta efisien ditunjang dengan penggunaan teknologi SHVS yang dapat mengoptimalkan penggunaan bahan bakar sesuai kebutuhan sekaligus menekan emisi gas buang dengan lebih baik.

Performa yang dihasilkan dari mesin tersebut sebesar 103,06 PS/6.000 rpm dan torsi sebesar 136,8 Nm/4.400 rpm disalurkan melalui 6-speed Automatic Transmission yang juga dilengkapi dengan paddle shift di balik lingkar kemudi.

Teknologi SHVS mengusung penggunaan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery yang akan mengoptimalkan kinerja mesin K15C Dual Jet tersebut.

Peranti keamanannya adalah 6 Airbag, ESP (Electronic Stability Program), ABS (Anti-lock Braking System), BA (Brake Assist) dan EBD (Electronic Brake-force Distribution).

Ada juga 360 camera, rear parking camera serta parking sensor, Hill Hold Control.