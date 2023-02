Bakal Jadi Pesaing HR-V, Berikut Spesifikasi dan Harga Chery Omoda 5

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) akhirnya merilis harga Omoda 5 di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

SUV Crossover Premium Omoda 5 digadang-gadang jadi pesaing HR-V.

Untuk tipe tertinggi yaitu RZ, dibanderol seharga Rp 398 juta. Di bawahnya ada Tipe Z seharga Rp 328 juta.

Bagi yang melakukan pemesanan saat IIMS 2023, Wakil Presiden Chery Motor Indonesia Harry Kamora mengatakan akan menjadi prioritas, di mana unit akan dikirim pada April 2023 mendatang.

"Prioritas bagi pengunjung yang memesan SPK pada kali ini selama periode 16-26 Februari, itu akan mendapatkan delivery yang pertama. Kita lakukan di bulan April," katanya dalam konferensi pers di IIMS 2023, Kamis (16/2/2023).

Lalu, bagi yang melakukan pre-booking, cukup membayar Rp 5 juta. Pada saat nanti launching, akan menjadi Rp 10 juta.

"Jadi, memang pola pre-bookingnya unik. Anda bayar lima juta, at the end, nilainya jadi Rp 10 juta. Harga yang kita keep adalah harga yang hari ini kita rilis," ujar Harry.

Ia menyebut proses menentukan harga ini telah melewati survei internal yang dilakukan pihak CMI.

"Kami sudah melalukan survei. Kita mendengar suara pelanggan. Kita sudah kasih lihat pantasnya harga berapa," kata Harry.

"Harga hari ini adalah the best choice yang bisa Chery Motor Indonesia ambil," ujarnya melanjutkan.

Spesifikasi

Omoda 5 adalah kendaraan konsep crossover yang memadukan desain mobil sport futuristik dengan kepraktisan dan keserbagunaan SUV. Desain eksterior futuristik dan dinamis yang menampilkan gril depan yang unik, lampu depan LED, dan bodi aerodinamis yang ramping.

Kedua tipe yang dipasarkan hadir dengan mesin 1.500 cc turbo dan transmisi CVT 9 percepatan virtual yang mampu memproduksi tenaga 108 kW atau setara 145 tk dan torsi 230 Nm.

Untuk Omoda 5 tipe Z, hadir menggunakan head unit 10.25 inci yang sudah mendukung koneksi Apple Car Play dan Android Auto, termasuk Dynamic Meter Cluster.



Sebagai informasi, Omoda 5 memiliki desain grille honey comb atau seperti sarang lebah dengan warna senada bodi. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.400 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.585 mm dan jarak sumbu roda 2.630 mm.



Omoda 5 datang dengan fitur-fitur terkini, seperti Electronic Power Steering (EPS), Sistem Electronic Parking (EPB) dan auto hold, automatic driving, Lane Keeping System (LDP), Traffic Signal Recognition System (TSR), Adaptive Cruise System (ACC), cruise assist terintegrasi dan banyak lainnya.