Ada Tawaran DP Rendah dan Tenor Cicilan Sampai 7 Tahun dari Suzuki di IIMS 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengunjung IIMS 2023 yang ingin melakukan pembelian mobil baru dengan uang muka atau DP rendah dan tenor panjang bisa memanfaatkan momen pameran ini untuk mendapatkan mobil yang diincar.

Penawaran tersebut antara lain datang dari booth Suzuki di Hall A. Selama IIMS 2023, Suzuki memberikan penawaran DP rendah dan tenor cicilan panjang sampai 7 tahun untuk All New Ertiga, XL7 dan Baleno.

Brand ini juga menawarkan pembelian unit dengan bunga kredit rendah.

Untuk pembelian SX4 S-Cross misalnya, TDP (Total Down Payment) hanya 15 persen, bunga cicilan rendah, dan pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun.

Ada pula tambahan cashback sebesar Rp 3 Juta untuk XL7 dan cashback Rp 4 Juta untuk All New Ertiga , SX4 S-Cross, dan Baleno transmisi Manual untuk tukar tambah pembelian melalui Auto Value.

Sementara, untuk setiap pembelian New Carry, Suzuki menawarkan DP rendah, potongan angsuran, bunga kredit yang kompetitif dan pilihan tenor cicilan hingga 5 tahun.

Suzuki juga memberikan hadiah langsung uang elektronik senilai Rp 500.000 hingga Rp 2 juta sesuai dengan tipe mobil yang dipilih.

Ada enam perusahaan leasing yang digandeng, yakni Suzuki Finance, Mandiri Tunas Finance, BCA Finance, OTO Finance, Adira Finance dan Indomobil Finance.

Untuk pengunjung IIMS 2023, Suzuki juga menyediakan fasilitas unit test drive dan berkesempatan mendapatkan hadiah undian berupa logam mulia 5 gram untuk 3 orang pemenang, voucher hotel senilai Rp6 Juta untuk 6 orang pemenang dan voucher belanja senilai Rp4 Juta untuk 8 orang pemenang.

“Pengunjung dapat menggunakan promo menguntungkan ini selama pameran otomotif IIMS 2023 berlangsung. Tawaran ini adalah untuk memudahkan konsumen mendapatkan mobil impiannya dari Suzuki untuk menemani mobilitas sehari-hari," ujar Randy R. Murdoko, Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS di sela pameran.