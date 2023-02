Berburu Sepeda Motor Listrik Murah di IIMS 2023, Harga Mulai dari Rp 8 Jutaan, Gaes

Sepeda motor listrik merk Uwinfly tipe Love Summer didiskon gede menjadi hanya Rp 8.900.000 off the road DKI Jakarta di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang berlangsung mulai dari 16 hingga 26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, bisa menjadi event tepat untuk berburu sepeda motor listrik murah.

Area yang memamerkan beragam merek sepeda motor listrik berada di Hall C dengan menampilkan beragam tipe dari banyak brand yang bisa dipilih.



Ada beberapa motor listrik yang masuk kategori termurah dengan harga jual di bawah Rp 20 juta, bahkan ada yang tidak sampai 10 juta.

Harga sepeda motor listrik paling terjangkau antara lain ditawarkan Uwinfly tipe Love Summer yang dijual Rp 8.900.000 off the road DKI Jakarta, dengan kecepatan 55 km/jam dan jarak tempuh 60 km.

Kendati memajang tipe motor termurah, ada juga model termahal dari Uwinfly, yakni tipe X6 yang dibanderol Rp 20.000.000 off the road DKI Jakarta dengan kecepatan 100 km/jam dan jarak tempuh 80 km.

Kemudian, brand Selis juga menampilkan motor listrik dengan harga tidak sampai Rp 10 juta, yaitu tipe Neo Scotic yang dijual Rp 9.990.000 off the road DKI Jakarta dengan kecepatan 40 km/jam dan jarak tempuh 40 km.

Sementara, model termahal dari Selis, yaitu tipe Go+ yang dijual Rp 26.990.000 off the road DKI Jakarta dengan kecepatan 90 km/jam dan jarak tempuh 70 km.

Selanjutnya untuk sepeda motor listrik harga Rp 10 juta ke atas, brand Ofero memejengkan motor listrik tipe Eagle yang dibanderol Rp 11.999.000 on the road DKI Jakarta dengan kecepatan 50 km/jam dan jarak tempuh 40 km hingga 50 km.

Ofero juga menjual model lain yang lebih mahal, yakni tipe Runner seharga Rp 19.999.000 on the road DKI Jakarta dengan kecepatan 50 km hingga 60 km/jam dan jarak tempuh 60 km.

Ada juga brand Davigo dengan motor listrik termurahnya, yaitu tipe Forza yang dijual Rp 14.970.000 off the road DKI Jakarta dengan kecepatan 50 km/jam dan jarak tempuh 70 km.

Davigo termahal, yakni tipe Dragon dengan lithium battery yang dibanderol Rp 21.970.000 off the road DKI Jakarta dengan kecepatan 70 km/jam dan jarak tempuh 180 km.

United Motor juga menjual motor listrik termurahnya, yakni tipe MX 1200 seharga Rp 14.800.000 on the road DKI Jakarta dengan kecepatan 60 km/jam dan jarak tempuh 80 km.

Terakhir, ada Rakata dengan model S9 yang dibanderol Rp 17.000.000 on the road DKI Jakarta dengan kecepatan 49 km/jam dan jarak tempuh 60 km.