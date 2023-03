Kesempatan Test Drive Banyak Merek dan Tipe Mobil Hanya di GAJW 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week [GJAW] 2023 menjadi kesempatan baik buat para pecinta otomotif yang sedang berburu kendaraan baru untuk menjajal performa berbagai tipe dan merek kendaraan.

Ini karena pameran yang akan berlangsung hingga 19 Maret 2023 ini memberikan kesempatan kepada pengunjung melakukan test drive mobil-mobil yang dipamerkan maupun diluncurkan oleh berbagai merek di booth.

Sejumlah brand diketahui meluncurkan mobil-mobilo terbarunya dari brand premium sampai brand kendaraan penumpang seperti Lexus, Chery, Toyota, Suzuki, Wuling hingga Daihatsu.

Mobil-mobil yang bisa ditest drive diantaranya, Toyota Zenix, Hyundai Creta, Hyundai Staria, Suzuki Grand Vitara, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Chery Omoda 5, Suzuki XL7 dan lain-lain.

Di pameran ini pula pengunjung juga bisa mendapatkan produk-produk aftermarket termasuk aksesoris otomotif serta apparel dari puluhan brand.

GJAW 2023 juga menghadirkan keseruan lain yakni konser musik. Untuk Kamis hari ini, GJAW 2023 akan menampilkan NOAH Monochrome. Sementara, pada Rabu 15 Maret 2023 kemarin menampilkan POTRET dan Maliq & D’Essentials yang tampil menghibur pengunjung di Plenary Hall – Jakarta Convention Center.

POTRET tampil lebih awal membawakan lagu-lagu hits di album ke-2, Melly Goeslow dengan outfit yang gemerlap dan funky. Melly Goeslaw tampil bersama Anto Hoed, Aksan Sjuman, Nikita Dompas dan Merry Kasiman dengan membawakan total 14 lagu hits yang ditutup dengan lagu “I Just Want To Say ILU”.

GJAW 2023 juga menawarkan kuliner otentik Nusantara bertajuk Indonesia Authentic Food Festival yang menyajikan ragam pilihan makanan Nusantara.

Baca juga: Merasakan Sensasi Jadi Pembalap Tim Red Bull Racing F1 di GJAW 2023

Menu-menu yang dihadirkan ini sudah dikurasi khusus oleh GJAW 2023 dan mencapai puluhan jenis seperti nasi bakar, bebek sinjay, lunpia, soto dan lain-lain.

Pameran ini juga menawarkan program makan gratis di zona food festival GJAW, dengan syarat mem-=follow akun ig: @jakartaautoweek, lalu mengunggah ulang postingan IG resmi GJAW di akun pribadi masing-masing soal ‘Ditraktir Makan Siang.’

Lalu klaim vouchernya di Information Counter sebesar Rp50 ribu. Traktiran makan siang ini berlaku dari 14-16 Maret 2023.

Baca juga: Bukan Hanya Mobil Baru, GJAW 2023 Juga Hadirkan Food Festival

"Biasanya di awal tahun penjualan kendaraan tidka terlalu baik, jadi dengan adanya GJAW di awal tahun ini, momentumnya tepat sekali. Apalagi menyambut bulan puasa, mau Lebaran. Jadi kita mau jadi konsumen bisa melihat kendaraan-kendaraan terbaru yang siap mereka beli untuk tahun 2023," ujar Ketua III GAIKINDO sekaligus Ketua Pelaksana Pameran GJAW, Rizwan Alamsjah.

Yang kedua ini adalah terobosan GAIKINDO dengan mengkolaborasikan event dengan fashion, konser dan food festival.

"Walaupun ini untuk menekankan penjualan, tapi banyak juga yang katanya mau launching. Kepesertaannya juga luar biasa menarik, karena dibandingkan tahun lalu cuma 13 merek sekarang hampir 20 untuk anggota," ujarnya.

Sementara supporting industry dari 21 sekarang sudah mencapai 60. Sponsor juga begitu, dari 2 tahun lalu sekarang sudah ada 6. Jadi GJAW ini sudah dianggap penting sebagai pembuka acara di 2023.

Sekretaris Umum GAIKINDO, Kukuh Kumara menambahkan, GJAW 2023 mengusung konsep baru otomotif x lifestyle diharapkan mendapatkan sambutan positif masyarakat. "Kami harap pameran ini juga dapat berkontribusi terhadap angka penjualan industri otomotif Indonesia," ujar Kukuh Kumara.