Mitsubishi Bikin Program Penjualan Spesial di GJAW 2023, Pengiriman Unit Hanya 15 Hari

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

President Director PT MMKSI, Naoya Nakamura (kedua kiri) bersama Director of Product Strategy Division PT MMKSI, Hikaru Mii (kanan), Director of Aftersales Division PT MMKSI, Eichiro Hamazaki (kedua kanan), dan Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI, Tetsuhiro Tsuchida (kiri) berbincang dalam acara Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). MMKSI kembali menghadirkan lini kendaraan untuk masyarakat dengan berpartisipasi di ajang GJAW 2023 dengan mengusung tema "Life's Adventure Park". TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN