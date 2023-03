X-MOC Merayakan Hari Jadi X-MOC Karawang Raya dan Purwakarta Istimewa

TRIBUNNEWS.COM - Rangkaian kegiatan selanjutnya di bulan Februari 2023 antara lain X-MOC Pengda Jawa Barat turut berpartisipasi pada 2 (dua) kegiatan chapter sekaligus yaitu pelaksanaan anniversary yang pertama untuk X-MOC Purwakarta Istimewa & X-MOC Karawang Raya.

Anniversary X-MOC Purwakarta Istimewa berlangsung pada tanggal 12 Februari 2023 bertempat di Lembah Gunung Kujang, Subang, Jawa Barat, dilanjutkan dengan event anniversary X-MOC Karawang Raya di Brits Hotel, Karawang yang berlangsung pada tanggal 25 Februari 2023.

Selain dihadiri para member X-MOC, event anniversary ini juga dihadiri para tamu undangan dari perwakilan Pengurus Nasional, Pengurus Daerah dan Pengurus Chapter Se-Jawa Barat seperti dari Chapter Bekasi Raya, Chapter Bogor Raya, Chapter Bumiraya, Chapter Indramayu, Chapter Ciayumajakuning, Chapter Depok & Chapter Priangan Timur. Dan bahkan dihadiri pula dari perwakilan Pengurus Daerah X-MOC Jawa Timur.

Komunitas lain di luar X-MOC turut pula meramaikan kegiatan ini seperti dari Paguyuban Komunitas Mobil Karawang (PKMK) dan perwakilan rekanan dari Bengkel Resmi Mitsubishi dan para sponsor.

Dengan tetap mengusung tema “The Power of Silaturahmi”, diharapkan seluruh chapter under X-MOC Pengda Jawa Barat, khususnya, dan untuk X-MOC Nasional pada umumnya, bisa terus guyub, menjaga dan menjalin tali silaturahmi antar member, lintas chapter, lintas daerah dan lintas komunitas agar selaras dengan slogan kami, X-MOC “We Are One”, tutur Om Yuki, ketua X-MOC Pengda Jawa Barat.