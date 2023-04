Cari Mobkas Untuk Mudik? Suzuki Ertiga 2018 Bisa Jadi Solusi, Harga Mulai Rp 150 Jutaan

Suzuki Ertiga dan Mazda New VX-1, mobil kembar hasil dua pabrikan berbeda

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tribunners masih bingung ingin membeli mobil untuk mudik saat lebaran? Suzuki Ertiga keluaran tahun 2018 bisa jadi solusinya.

Suzuki memberikan penyegaran besar ke Ertiga di tahun 2018. Dimensi mobil ini menjadi lebih panjang, lebih lebar dan lebih tinggi.

Pembaruan ini membuat tampilan luar Ertiga semakin agresif, yang dipadukan dengan grill honey comb, desain bumper depan slim and sleek, lampu sedikit menyipit dan finishing rumah foglamp yang eye catching.

Bagian interiornya dibuat lebih mewah dengan dominasi wood panel pada area dashboard dan sebagian pintu.

Selain itu, Ertiga lansiran 2018 juga sudah dibekali head unit Kenwood dengan ukuran 6,8 inci dan dilengkapi dengan fitur koneksi bluetooth.

Menyoal performa, Ertiga dilengkapi mesin K15 yang lebih halus, hening dan irit bahan bakar. Mesin ini mampu menciptakan daya maksimum 104,7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimum 138 Nm pada 4400 rpm.

Mesin ini tentunya cukup tangguh jika untuk dibawa mudik melalui jalur tol Trans Jawa maupun Trans Sumatera.

Berikut Tribunnews rangkum harga mobil bekas Suzuki Ertiga 2018 yang dikutip dari GridOto Pricelist:

All New Ertiga GL M/T 2018, 1.500cc : Rp 155 juta

All New Ertiga GX A/T 2018, 1.500cc : Rp 180 juta

New Ertiga GA M/T 2018, 1500cc : Rp 150 juta

New Ertiga GL A/T 2018, 1500cc : Rp 165 juta

All New Ertiga GX A/T 2019, 1.400cc : Rp 190 juta

All New Ertiga GX A/T 2020, 1500 cc : Rp 200 juta