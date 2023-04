Daftar Game Mobil Balap PSP Terpopuler Saat Ini

TRIBUNNEWS.COM - Bermain game menjadi salah satu hiburan yang menyenangkan untuk mengisi waktu ngabuburit. Terlebih, saat ini, banyak game menarik dapat dipilih sesuai hobi dan minat.

Salah satu perangkat game yang kerap dibawa bepergian untuk bermain bersama teman adalah PlayStation Portable atau PSP. Seperti diulas golden-estesia.co.id, PSP merupakan sebuah perangkat game portabel yang memungkinkan untuk bermain game dengan grafis berkualitas.

Salah satu game yang kerap dimainkan di PSP adalah mobil balap. Game ini menawarkan keseruan dengan berbagai tantangan dan misi yang ada.

Sejatinya, game di PSP juga bisa dimainkan di smartphone Android. Untuk bisa memainkan game PSP di Android, Anda membutuhkan Emulator PPSSPP. Game PPSSPP ukuran kecil atau ukuran besar dapat dimainkan sesuai spesifikasi Android Anda.

Supaya lebih jelas, berikut adalah beberapa game mobil balap terpopuler di PSP.

1. Gran Turismo

Gran Turismo merupakan salah satu seri game balap mobil terkenal yang tersedia platform PSP. Game ini menawarkan pengalaman simulasi balap mobil dengan grafis menakjubkan, pilihan mobil beragam, serta berbagai trek balap terkenal di seluruh dunia. Hal ini menjadi ciri khas dari Grand Turismo sekaligus alasan game ini dimainkan banyak orang.

2. Need for Speed Most Wanted 5-1-0

Game balap mobil lain yang tak kalah populer adalah seri Need for Speed. Adapun seri Need for Speed yang dihadirkan di PSP adalah Need for Speed Most Wanted 5-1-0.

Dalam game itu, Anda bisa berpartisipasi dalam balapan jalanan liar, menghindari polisi, dan mengumpulkan mobil keren untuk menjadi pembalap paling dicari.

3. Midnight Club: LA Remix

Midnight Club: LA Remix merupakan game balap jalanan yang menantang dengan fokus pada balapan jalanan di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Pada game ini, pemain dapat memilih berbagai mobil modifikasi dan mengikuti balapan jalanan dengan berbagai tantangan dan rintangan.

4. Wipeout Pure

Game balap terpopuler selanjutnya di PSP adalah Wipeout Pure. Game ini memiliki tampilan futuristik karena menampilkan balapan pesawat ruang angkasa yang cepat. Dengan grafis yang mengesankan dan balapan yang menantang, game ini digandrungi oleh kalangan penggemar balap futuristik.