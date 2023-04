Hadapi Persaingan Ketat, Tesla Sebar Diskon Spesial Untuk Pembelian Mobil Listrik Seri Y dan Model 3

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Perusahan supercar kondang milik Elon Musk kembali mengumumkan pemangkasan harga untuk penjualan mobil listrik atau Electric Vehicle (EV) Tesla Model Y dan Model 3.

Lewat pengumuman di laman perusahaan, nantinya penjualan kendaraan Model Y di pasar Amerika akan dipangkas sebesar 3.000 dolar AS per unit. Sementara untuk Model 3, Tesla akan memberikan potongan 2000 dolar AS hingga harganya turun di kisaran 39.990 dolar AS.

Pemangkasan ini merupakan kali keenam yang dilakukan Tesla, setelah sebelumnya perusahaan mobil listrik yang berbasis di California itu baru-baru ini menurunkan harga sejumlah kendaraan listriknya di pasar China, Eropa, Israel, Singapura serta Jepang, Australia, dan Korea Selatan.

Diskon besar – besaran ini sengaja diberikan Tesla dengan tujuan untuk meningkatkan popularitas kendaraan listrik Tesla ditengah persaingan sengit antar para produsen otomotif di pasar global.

Meski posisis Tesla saat ini masih menjadi produsen mobil listrik baterai terbesar di dunia, dengan rekor penjualan sebanyak 1.313.851 unit di sepanjang 2022. Namun, pertumbuhan Tesla hanya sebesar 40 persen, kalah jauh bila dibanding BYD.

Tak hanya itu pada awal bulan ini, Tesla hanya dapat membukukan kenaikan kecil yakni sebesar 4 persen . Berbanding jauh dengan pendapatan di kuartal keempat 2022.

Dimana saat itu laba tesla melonjak 17,8 persen pasca perusahaan menebarkan diskon pada penjualan mobil listrik Model S dan Model X di pasar China dan Amerika, dikutip dari Reuters

Alasan tersebut yang mendorong Elon Musk untuk melakukan gebrakan baru dengan memberikan potongan harga jauh lebih besar dari sebelumnya. Sehingga eksistensi mobil listrik Tesla di pasar global mengingat.

Lewat cara ini Tesla optimis perusahaan dapat membukukan lonjakan pendapatan sebesar 24,2 persen menjadi 23,29 miliar dolar AS di akhir tahun ini.