Harga Cuma Rp 100 Jutaan, Tiga Model Mobil Listrik Murah Tanpa Subsidi Resmi Dipasarkan

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga model mobil listrik murah tanpa subsidi resmi meluncur di pasar Indonesia dengan harga jual mulai dari Rp 110 juta per unit on the road Jakarta.

Tiga model mobil listrik murah tersebut adalah K-Kooper, KX-Upgrade dan K-Blade Series dan dipasarkan di Indonesia oleh distributor PT Kurnia EVCBU Internasional lewat prosesi peluncuran di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Kamis, 27 April 2023.

Harga masing-masing model mobil listrik tersebut adalah, K-Blade Series dibanderol Rp 110 juta, K-Kooper seharga Rp 123,875 juta dan KX-Upgrade seharga Rp 140 juta, seluruhnya adalah harga on the road Jakarta.

Baca juga: Toyota Serahkan 65 Unit Mobil Listrik BZ4X untuk KTT ASEAN 2023

Satria Bagus Narendra, Wakil Direktur PT Kurnia EVCBU Internasional mengatakan, untuk setiap pembelian mobil listrik ini pihaknya memberikan garansi resmi selama 5 tahun meliputi servis, suku cadang dan baterai.

Saat ini pihaknya membuka showroom di kawasan Gading Serpong, Tangerang, berikut untuk dukungan after sales.

"Di acara peluncuran kali ini kami sudah membuka pemesanan bagi konsumen yang tertarik meminang mobil listrik paling murah di Indonesia ini," ujar Satria.

Satria menyebutkan, untuk memberi ketenangan ke konsumen yang akan membeli mobil listriknya, pihaknya memberikan jaminan buy back guarantee atau garansi pembelian kembali 100 persen.

Dari spesifikasinya, mobil listrik yang dipasarkan ini didukung dengan baterai yang bisa memasok tenaga untuk jarak tempuh hingga 250 km dalam sekali pengisian daya listrik.

Untuk setiap pemesanan SPK pihaknya akan melakukan serah terima unit ke konsumen maksimal 3 bulan atau 90 hari kerja sejak penandatangan SPK.

Satria menyebutkan, seluruh mobil listrik yang dipasarkannya ini belum diproduksi di Indonesia karena seluruhnya diimpor dalam wujud utuh atau Completely Built Up (CBU) langsung dari China.

Baca juga: Mudik Bawa Mobil Listrik, Ini Daftar 14 Charging Station di Sepanjang Rest Area Tol Pulau Jawa

Selain memperkenalkan ketiga produk baru tersebut, Kurnia EVCBU Internasional menyampaikan, untuk 154 customer yang sudah melakukan pemesanan model K-Upgrade, produk pertama mobil listrik yang mulai dipasarkan di Indonesia beberapa waktu lalu seharga Rp75 juta, serah terima unit ini akan dimulai pada Juni 2023.

KX-Upgrade memiliki dimensi paling besar dari semua line up mobil listrik yang dipasarkan Kurnia Motors dan dijual dalam enam pilihan warna, yakni Biru Muda, Hijau, Biru Tua, Hitam, Putih, dan Merah.

PT Kurnia EVCBU Internasional merilismobil listrik Rp 100 jutaan yang tidak disubsidi

Sementara K-Kooper ditawarkan juga dalam 5 warna yaini Putih, Biru, Hijau, Hitam, dan Merah dengan dimensi lebih kecil dari KX-Upgrade, namun konfigurasi kursinya tetap bisa mengakomodir 5 penumpang.

Untuk model K-Blade Series ditawarkan hanya dalam 2 pilihan warna, yaitu warna hitam dan putih.

Ketiga mobil listrik memiliki jarah tempuh 250km dengan kecepatan maksimal 110km/jam.