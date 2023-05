Kemenperin Ungkap Sepeda Motor Listrik Penerima Subsidi Rp 7 Juta Kemungkinan Bertambah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menjalankan program subsidi pembelian sepeda motor listrik baru untuk masyarakat pada Maret 2023.

Program bantuan tersebut diberikan berupa potongan harga sebesar Rp 7 juta per-unit yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, dengan kuota sebesar 200.000 unit pada tahun 2023.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan saat ini sudah ada 10 perusahaan yang mendapatkan sertifikasi TKDN 40 persen.

"Terdapat 10 perusahaan dan 18 model kendaraan yang telah mendapatkan Sertifikasi TKDN di atas 40 persen dan telah mendaftar, serta proses verifikasi pada sisapira.id," tutur Febri, Jumat (11/5/2023).

Sebelumnya, pada awal Maret lalu, tepatnya saat program tersebut dirilis, baru 8 merek dan 13 model yang menerima subsidi dari pemerintah.

Febri menegaskan, pihaknya bersama Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (AISMOLI) akan melakukan pendampingan kepada Industri untuk melakukan pendaftaran pada sisapira.id.

"Diharapkan jumlah model dan diler yang ditetapkan semakin bertambah," imbuhnya.

Berikut daftar 13 model yang mendapat bantuan Rp 7 juta dari pemerintah :

1. Gesits G1 A/T : Rp 28,9 juta, disubsidi menjadi Rp 21,9 juta.

2. United T1800 A/T : Rp 30,5 juta, disubsidi menjadi Rp 23,5 juta.

3. United TX3000 A/T : Rp 50,9 juta, disubsidi menjadi Rp 43,9 juta.

4. United TX1800 A/T : Rp 33,9 juta, disubsidi menjadi Rp 26,9 juta.

5. Smoot Elektrik Tempur : Rp 18,5 juta, disubsidi menjadi Rp 11,5 juta.

6. Smoot Elektrik Zuzu : Rp 19,9 juta, disubsidi menjadi Rp 12,9 juta.

7. Volta 401 : Rp 16,95 juta, disubsidi menjadi Rp 9,95 juta.

8. Selis E-Max : Rp 16,9 juta, disubsidi menjadi Rp 8,9 juta (off the road).

9. Selis Agats : Rp 14,9 juta, disubsidi menjadi Rp 7,9 juta (off the road).

10. Viar New Q1 : Rp 21,52 juta, disubsidi menjadi Rp 14,52 juta.

11. Rakata X5 : Rp 22,1 juta, disubsidi menjadi Rp 15,1 juta.

12. Rakata S9 : Rp 17 juta, disubsidi menjadi Rp 10 juta.

13. Polytron PEV 30M1 A/T : Rp 20,5 juta, disubsidi menjadi Rp 13,5 juta.